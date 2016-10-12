2016能源年会暨第八届中国能源企业高层论坛将召开

来自油、电、煤、风电、太阳能行业等百余家公司将共论“供给侧改革与能源新动力”

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- “十三五”开局，全球经济疲软，中国经济进入新常态，能源产业面临深度的结构性调整和新旧动力的转换。供给侧改革与国企改革、电力改革、油气改革相互交汇，在全面深化改革下，产业间的博弈加剧，能源产业该如何“进与退”？

11月11日-12日，由《能源》杂志社、i 能源网联合国电集团、中石化集团主办的2016能源年会暨第八届中国能源企业高层论坛将在北京召开，能源领袖们将围绕“供给侧改革与能源新动力”这一主题，从更高层次、更大范围、更多角度共同探讨能源经济发展和能源企业共存共处的战略格局等重大问题。

本次大会将邀请来自油、电、煤、新能源行业的能源企业高管、国家主管部门领导、权威行业专家、金融资本围绕“能源行业如何去产能、供给侧改革与金融创新、新能源的平价上网路径”等热点话题展开多方对话，智慧碰撞，共同为深化能源体制改革、化解能源矛盾探寻更好路径。

目前，中国机械工业联合会会长王瑞祥、国资委大型企业监事会主席赵华林、国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠、中国人民大学经济学院院长郑新业、山东省煤炭工业局局长乔乃琛、埃森哲大中华区资源事业部总裁邓赟、中石化集团、国电集团、特变电工、金风科技等50多家企业领导已经确认出席。

本次大会大多数嘉宾为定向邀请，现对外开放50个珍贵席位，即日起接受报名。报名热线：010-67181898。

最新议程

11月11日-主题论坛

12:00-13:00签到

13:00-13:15致欢迎辞

13:15-15:45主题演讲

15:45-16:45高端对话

寻找能源新动力：金融创新如何助推能源供给侧改革？

主持人：中国人民大学经济学院院长郑新业

16:45-18:00主题演讲

18:00-18:40商务晚餐

18:40-20:00 能源夜话：新能源再革命

主持人：国家气候战略中心主任李俊峰

11月12日 10:00-12:00（限30人）

参访华夏幸福基业固安产业新城