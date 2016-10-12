2017第14届中国国际自助服务产品及自动售货系统展将呈新面貌

获新老展商大力支持 2017将呈现新面貌

上海2016年10月12日电 /美通社/ -- 中国国际自助服务产品及自动售货系统展（CVS）将于2017年4月26-28日在上海浦东新国际博览中心迈入第14个年头，本届展会由上海博华国际展览有限公司全权主办，展会获得新老展商的热烈支持和响应。2017年作为上海国际酒店用品博览会（二期）暨上海酒店工程及商业空间系列展旗下的主题展会之一（同期同馆举办 SFE 上海国际连锁加盟展览会），CVS继续以自助服务及自动售货系统为主题，以终端买家需求为导向，搭建商业空间、连锁加盟等领域的信息交流及商贸合作的高绩效且充满活力的平台，将为企业带来营销新突破。

近年来，我国自助服务及自动售货系统行业的市场规模正不断的发展壮大，至2017年全国各类自动售货终端有望突破10万台，越来越多的企业、个人都纷纷开始关注投资这个领域。对自动售货系统生产企业来说，如何找到优质买家，如何寻到价廉物美的配件供应商，对于关注这个行业且计划投资的观众来说，如何寻到优质的机器，如何找到一个赚钱的点位，如何运营自动售货系统终端等，这些问题 CVS 展统统可以给出答案。2017年，借助酒店展二期暨上海酒店工程及商业空间系列展20万平展出面积、10万专业观众的航母级展会效应，CVS也将迎来更多各行业新的国内外买家，为企业拓展营销思路打开一扇大门。

藉与此，2017展位销售也获得了新老展商的大力支持，已有杭州以勒、北京富雷实业、长沙洋华机电、福建省金鹰电子、上海瀚泰智能、富士通先端科技、祥饮(上海)实业、浙江嘉丰机电、深圳华海达、吉鸿电子、北京映翰通、青岛智邻物联网、青岛恒昌盛、深圳市民德电子、广州优库、厦门美科安防、上海峻升制锁、上海商吉日用品、苏州斯普锐智能、厦门计讯物联、厦门才茂通信、内蒙古旺友、奉化市智越、上海互力精密弹簧、宁波市远昌机电、北京互帮国际技术、昆山毅普腾自动化技术、大连宏永等新老展商确定了展位，同时也有韩国乐天、上海仁基科技、江苏白雪、天使之橙、N&W等陆续预定了明年的展位。黄金展位即将售罄，欢迎各位新老展商火速预定。

2017年展会将整合 UBM 集团展会的优势资源，利用 UBM 全球代理网络在海内外进行推广，充分提高展会曝光度。另外，展会同期举办的“2017世界自助终端大会”、自助服务及自动售货主题体验区等活动，将与观众分享未来自助服务及自动售货系统发展方向。此外，主办方还将特别打造专场商贸配对会活动，组织一批有采购需求的购物中心、大型企业、学校后勤、娱乐中心、营业厅交易所、物业管理的 VIP 买家到会与展商进行一对一商谈交流，提升效率节约时间，助力企业获得更多商机。

观众预登记将在10月中旬开始，访客可在www.chinavending.com.cn完成预先登记，以获得展会三天的免费入场证。

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