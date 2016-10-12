Finesse(R) Solutions推出SmartGlass(TM) 15L器皿

15L器皿完善了SmartGlass细胞培养和发酵生物反应器系列

加州圣克拉拉2016年10月12日电 /美通社/ -- 生命科学工艺应用测量与控制解决方案制造商Finesse Solutions, Inc.宣布扩大其新的SmartGlass™高压灭菌玻璃生物反应器系列，新增了15L器皿，用于上游细胞培养和发酵。新系列Finesse生物反应器产品（总容量有1L、3L、7L和15L）旨在最大化研发和cGMP应用的产量。

SmartGlass器皿实现了更简易的操作和更快速的组装和拆卸清洗。它们在设计上做到了充分的卫生，从而确保工艺无菌，并把丢弃批次率降至最低。这些器皿的制造遵循最高的表面光洁度和操作安全标准。

Finesse Solutions首席执行官兼联合创始人Barbara Paldus博士表示：“我们已经升级了7L器皿，来优化SmartGlass平台，用于工艺升级和小容量制造应用。比如，我们的冷凝管设计由于增加了10L工艺容量的冷却能力，不断实现高效的热控制。”

SmartGlass器皿与所有Finesse G3Lab™控制器完全兼容，也可配备Finesse SmartAdapter来使用第三方控制器。