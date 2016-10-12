第120届广交会第一期进口展区大牌精品来袭

携手创新科技，打造高端品质

广州2016年10月12日电 /美通社/ -- 近年来，中国经济进入新常态，创新智能、高附加值成为激发市场活力的源泉和热点。作为中国最重要的海外采购平台，广交会致力于满足中国产业发展的需求，提供最新的行业动态、创新智能的发展理念、高附加值的功能性产品，为国内采购商创造更多商业发展机会。

2016年10月15日-10月19日，第120届广交会第一期进口展区将携电子及家电、建材及五金、机械设备系列产品来袭。届时，来自美国、荷兰、意大利、希腊、韩国、土耳其、印度尼西亚、印度、埃及等国家知名企业，以及地区产业集群代表企业，将齐聚进口展区，诠释创新与实用为主旋律的大牌精品，引领全球消费新潮流。

电子及家电 -- 创新智能，贴合中国消费需求

第120届广交会进口展区电子及家电展品亮点纷呈，既有创意独特、理念超前的新型电子产品，也有可适应现代家庭需求的智能家居产品，包括环境家电、厨房电器、个人护理及清洁电器等四大类。

当下空气和水体污染问题成为社会关注的热点，优质的空气和水质净化产品倍受青睐。财富500强企业美国霍尼韦尔将展示专门为中国市场度身定做的智能化空气净化解决方案，及终端净水系统等产品。韩国新型环境家电行业的第一品牌COWAY，也将推出最新的智能化空气净化器和净水器。

曾在去年进口展区现场掀起洁齿热潮，并被新浪、网易、羊城晚报等多家主流媒体报道的韩国口腔护理第一品牌AQUAPICK，将全新推出更符合亚洲人的口腔结构与膳食习惯的家用洗牙器。同样深受国内各地电视购物频道欢迎的日本品牌TIME LAB，以研发、生产高科技家用美容美发类的个人电子护理产品见长，此次，TIME LAB将发布全球首款安卓活肤仪。



广交会进口展区电子家电类展品

建材及五金 -- 高质实用，开拓中国市场新蓝海

作为配套产业的五金行业是制造业的基础产业和重要组成部分，与每个人的生活息息相关，具有环保、健康、安全等特点的五金建材类产品越来越受市场青睐，成为打开中国市场蓝海的重要力量。此届广交会吸引了意大利、印度、台湾等国家和地区的五金工具产业集群集体亮相，多种高附加值、功能性五金工具新产品将吸睛无数。

在食品卫生备受关注的背景下，能够瞬间杀菌、去除农药、除臭的“活氧水龙头”是五金板块展区的一大亮点。来自台湾展团的璨镛工业股份公司生产的健康概念产品KONA医疗级水龙头，作为全球第一个能在水龙头内部管路迅速结合水与活氧的设计新品，产品设计理念被认为是清洁用水领域新的里程碑。

五金建材行业向来被看作是制造业的配套产业，更多强调其机械性能。然而随着技术的不断创新，具有特定功能的五金、建材产品也正在成为市场发展趋势。在本届广交会，来自韩国的Water公司将展示水疗淋浴喷头，它通过去除水中的余氯，并在水里添加胶原蛋白和维生素C，营造舒适和愉悦的沐浴体验。此外，乌克兰、白俄罗斯、澳大利亚等展商将带来多功能性建材产品，助力中国市场“开门大吉”。作为白俄罗斯市场排名第一、位居欧洲市场前列的白俄罗斯企业将带来多种用途高品质、时尚美观的室内门。

五金工具行业的地区产业集群代表企业也将亮相本届广交会进口展区，展示行业标杆水准。曾先后6次获印度工程出口促进会颁发“优秀出口企业大奖”的印度Black Jack公司，作为印度手动工具制造领军企业之一，Black Jack公司本届将继续展示扳手、钳具、管道工具等系列高品质产品。



广交会进口展区建材及五金类展品

机械设备 -- 专业先进，助力中国产业发展

机械设备是众多产业发展的重要基础，机械设备的高效性影响生产、制作、建设等，先进的机械设备成为推动产业快速发展的重要力量。本届广交会进口展区，来自美国、韩国、日本、土耳其等国际知名机械设备企业，将携高端先进的机械产品进驻。

专注产品研发铸就产品的尖端品质，美国世界500强企业卡特彼勒公司正是坚持这一理念，成为世界机械设备龙头企业，本届其将展出高品质工业电扇。印尼第一家动力传输带/橡胶V型带生产企业SUPREME BELTING INDONESIA，将推出高品质齿形带、动力传输带、橡胶V型带等产品。作为汽车缓冲器起源的韩国TTC公司，运用高端材料与高端技术打造高端产品，本届将带来的先进汽车缓冲器，具有可有效降低车体震动、大幅减少路噪、增高底盘、预防底盘擦刮等多项功能性特点。

中国进出口商品交易会（广交会）是目前全球规模最大的国际贸易盛会，进口展区作为国内领先的进口产品展示平台，致力于推动中国进口贸易，为国内企业提供国际行业最新动态，并创造与海外同行深层次对接合作的机会，成为国际与国内行业合作交流的重要纽带。

【展出地点】中国进出口商品交易会展馆9.3号、5.2号展厅（中国广州市海珠区阅江中路380号）

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