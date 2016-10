最大英国展团入驻2016国际教育展,纵览国际教育新趋势

商科专区、多元专业、私立学校三大特色受瞩目

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 由中国教育国际交流协会主办的2016中国国际教育展将于10月22日 - 10月30日期间在北京、成都、广州、上海四城相继拉开序幕,届时将有超过30个国家及地区、500多所海外院校出展,是中国学生及家长了解国际教育形式、获取留学相关资讯和服务的重要渠道。英国大使馆文化教育处带领的历年保持最大出展规模的英国展团,本届亦将携手华威大学 (University of Warwick)、利兹大学 (University of Leeds)、伦敦国王学院 (King's College London)、莱斯特大学 (University of Leicester) 、伯明翰大学 (University of Birmingham) 等70余家英国知名院校精彩亮相,其中15所院校将在现场增设面试环节,16所校带来针对中国学生的奖学金项目,成为国际教育展上备受瞩目的亮点展区。

特设商科专区,一览国际顶尖商科院校风采

英国是当今国际金融、贸易、管理咨询、市场营销和会计业务的重要枢纽,占据语言、时区及来自全球的商业精英人才优势,吸引众多国际金融机构、全球顶尖的会计事务在英国设立总部,也为英国的商科教育提供了优越的人才培养环境。

在英国展团的“商科专区”,学生与家长可以切身感受到英国商科的领先优势:院校师资力量雄厚;教学可上与国际形势无缝接轨、零距离感受全球商业的脉搏;院校与国际顶级企业联系紧密,英国石油 (BP)、壳牌石油 (Shell)、巴克莱银行 (Barclays)、汇丰银行 (HSBC)、英国航空 (British Airway)、维珍 (Virgin) 等知名企业每年都在为英国商科学生提供大量实习与就业机会……

而近年来,英国也在大力支持和培养具有深度商业思维的自主创业,率先推动相关领域的教育发展。根据 StartUp Britain 的最新数据显示,2015年有近60万家新企业在英国注册,打破历史记录。而一向注重理论与实践相结合的英国商科教育,多年前就将“创业学”发展为专业课程,为很多希望借助商科学习谋求自主创业机会的学生提供更有实战意义的教学培养。

在学术上,英国众多商科课程都获得了国际三大权威认证,即国际商学院协会 AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)、欧洲质量发展认证体系 (EQUIS) 和工商管理硕士协会 AMBA (Association of MBAs),三大认证意味着院校课程与时俱进,符合国际商业发展需求,也是优秀的师资力量和学位质量的保证。在中国大陆地区仅有一所院校通过其中两大认证,而在英国就有9所大学包揽三大认证。其中华威大学、纽卡斯尔大学、雷丁大学都将在此次英国展区中设置独立摊位。而根据 QS 世界大学的最新学科排名,全球顶尖商学院中,英国在前100名中占有25席。

作为广受中国家长与学生青睐的英国商科院校,此次在国际教育展中设立特别展区,将涵盖七所英国顶尖商科院校,参观者能够在此系统、完整地一览英国商科院校的规模、特色和优势,而有意向就读商科的学生和家长,也能够有重点地进行横向比较。

理性 + 多元,小众专业成个性留学新热门

近年来,出国留学呈现多元化发展趋势,中国家长和学生在院校和专业选择上更趋于“理性结合个性”,不再一味跟风“排名”、“名校”、“热门”,而是更注重符合个性发展来选专业,注重专业排名和特色优势,关注海外教育对学生能力的全面培养。

在本届国际教育展,英国展团的多家院校也将带来多元化的学科展示。例如纽卡斯尔大学,在国内以“世界排名前1%”的纽卡斯尔商学院而广为人知,但它同时拥有欧洲最顶尖的医学院 -- 纽卡斯尔医学院,并且是欧洲第一个(世界第二个)被授予人类干细胞许可的机构,在医学领域有两位诺贝尔奖获得者。另外纽卡斯尔大学还是世界三大高翻院校之一,口译专业在国际上享有盛誉,包括美国总统奥巴马在内的众多国际首脑的首席翻译都毕业于此。

再如同样因为斩获三大认证的商学院而被国内家长及学生热捧的雷丁大学,也将在此次教育展中重点推出“媒体与传播”相关专业。而鉴于近年来国内房地产行业蓬勃发展,雷丁大学也将带来全英排名第二的“地产管理”专业,国内房产领域众多知名校友在行业内的声望和成就将为此专业提供最佳背书。另外雷丁大学的气象学专业在全球亦享有很高的声誉,属于全球顶尖的气象研究中心之一,有志于向相关领域发展的学生都可以现场了解相关专业情况。

此次英国展团的70余所院校将全面展示英国超过八万不同专业的相关信息和教育实力,除了金融、管理、艺术、建筑、传媒领域的热门专业之外,还有包括医学、教育、口译/翻译、电子游戏设计、汽车工程和 STEM 专业等以往国内家长和学生较少关注的英国优势学科,以及与新兴产业结合紧密的地产管理、气象研究、体育赛事管理、电影策展、创业学、运动生物医学、经济与公共政策等新专业、实战专业和小众专业,为学生和家长提供更多元化的专业选择参考。参观者在英国展区不但可以充分了解众多英国优势专业的特色,还可以直接与校方代表沟通,由英国教育专家帮助分析学生的特长和个性,结合个人意愿,提供更精准和个性化的留学目标评估。

英国特色私立院校访华团入驻,精英基础教育一站式问答

随着国内家庭收入提高、国内教育资源竞争日益加剧,留学“低龄化”已成一大趋势,遵循“精英教育”理念的英国私立中学已然成为众多家长青睐的选择。此次国际教育展上,英国展团也将甄选十几所学术优异、各具特色的英国私立中学一同参展,包括全英 A-Level 排名第一的卡迪夫学院 (Cardiff Sixth Form College、历史悠久的杜伦学校 (Durham School)、苏格兰地区排名前三的斯特拉撒伦中学 (Strathallan School) 等知名学校。

同时,现场参观者还将有机会与不同风格、形式、特色的英国私立中学亲密接触,除了常见的“寄宿学校”,也有便于家长陪读和移民家庭的“走读学校”,和别具英国私立中学特色的男校、女校、教会学校,倡导亲近自然、配备畜牧和森林课程的农场学校,以及只提供 A-Level阶段课程的第六级 (Sixth-form) 学校等。帮助中国家庭打破对英国私立中学的“认知误区”,对英国基础教育现状树立完整、系统、正确的认知。

在国际教育展的北京、上海两站,家长和学生将有机会与英国私立中学校长及代表组成的“代表团”互动,参与校长现场答疑和“虚拟面试”等特别环节。

在2016年10月21日 - 27日期间,英国私立学校代表团还将受邀出席包括中英学校校际交流项目、中英学校论坛与一系列教育活动,带来更多精彩的互动和分享。

本届中国国际教育展将2016年10月22日 - 10月30日期间,于北京、成都、广州、上海举办,每天参展院校相同,但不同巡展城市的参展院校也将有所区别,是面向全社会开放的权威留学教育展览。英国大使馆文化教育处作为英国展团的组织方,将持续为具有留学需求的学生及家长群体提供最全面、专业的留学资讯。