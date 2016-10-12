招商信诺发布2016年上半年理赔报告

男性身故风险是女性4倍 “猝死”成身故理赔首因

深圳2016年10月12日电 /美通社/ -- 招商信诺人寿保险有限公司（简称为“招商信诺”）近日发布的《2016年上半年理赔统计分析报告》（简称为《报告》）显示，其男性客户的身故风险比女性客户高将近4倍，30-40岁成为客户身故和重大疾病最高发年龄段。值得注意的是，“猝死或死因不明”位列身故原因首位，高于“交通事故”和“恶性肿瘤”。

男性成“身故重灾区” “猝死”风险排名第一

《报告》显示，招商信诺上半年的身故给付金额合计约2109万，较去年同期增长32.75%。

从性别上看，2016年上半年，招商信诺男性客户的身故风险比女性客户高将近4倍。在2016年上半年身故赔案中，男性客户占比高达79.67%，女性客户占比为20.33%。

从年龄上看，19-50岁是招商信诺客户身故高发的年龄段，占比高达78.07%。其中，30-40岁成为客户身故最高发年龄段，赔案总占比高达37.40%，远高于排名第二的40-50岁年龄段的22.76%。

在身故原因方面，“猝死”超过“交通事故”和“恶性肿瘤”，位列招商信诺客户身故原因首位。《报告》数据显示，“猝死或死因不明”的客户占比16.26%；“交通事故”列居第二位，占比15.45%；“恶性肿瘤”列居第三位，占比10.57%。

恶性肿瘤成最常见重疾理赔原因

《报告》显示，招商信诺上半年的重大疾病给付金额合计约5684万元，较2015年同比增长36.32%。

在重大疾病理赔原因中，“恶性肿瘤”位列首位，占比高达73.61%。其中甲状腺癌、乳癌、肺癌、肝癌、结直肠癌理赔案占六成。从性别上看，除去甲状腺癌最高发外，男性更容易得肝癌和白血病，而女性更容易罹患乳癌、宫颈癌等生殖系统疾病。

值得注意的是，与身故情况类似，19-50岁是重大疾病较集中赔付的年龄阶段，占比高达87.98%。其中，30-40岁是客户患重大疾病的最高发年龄段，占比达41.42%。另外《报告》指出需关注19-30岁客户群的重大疾病赔案，占比为18.66%，重大疾病逐渐呈现出年轻化趋势。

客户保障偏低

总体来看，招商信诺在2016上半年给付金额共计1.05亿元，较2015上半年同期增长38.74%。各类型赔案的给付金额仍以重大疾病最高，计5684万元余，占比高达54.36%,较2015年同比增长36.32%。

《报告》指出，随着保险意识和医疗消费水平的提高，部分客户正逐渐加强自身的重疾保障，但是2016年上半年招商信诺大部分出险客户的重大疾病和身故保障明显偏低，只有极少数出险客户的家庭能在短期内较好地维持生活品质。

《报告》统计数据显示，招商信诺上半年给付金额大于50万元的重大疾病赔案占比不足3%，而给付金额小于或等于6万元的重大疾病赔案占比高达48.09%，说明仅有极少数出险客户能在短期内较好地维持生活品质。给付金额在6至20万元的重大疾病赔案占比28.51%，这部分出险客户的重疾保障仅能解决基本治疗费用，仍需承受较大的医疗支出负担。给付金额在20至50万元的重大疾病赔案占比20.43%，表明近年随着保险意识和医疗消费水平的提高，部分客户正逐渐加强自身的重疾保障，但相较于沉重的家庭经济负担仍显不足。

身故赔案的情况也类似，给付金额小于或等于6万元的身故赔案占比高达49.24%，给付金额大于50万元的身故赔案占比仅7.58%。