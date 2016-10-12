七牛视频直播技术详解 直播云、SDK 性能测试模型

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 七牛云于 6 月底发布了一个针对视频直播的实时流网络 LiveNet 和完整的直播云解决方案，很多开发者对这个网络和解决方案的细节和使用场景非常感兴趣。
七牛结合实时流网络 LiveNet 和直播云解决方案的实践，用八篇文章，更系统化地介绍当下大热的视频直播各环节的关键技术，帮助视频直播创业者们更全面、深入地了解视频直播技术，更好地技术选型。
本篇是《视频直播技术详解》系列的最后一篇。直播云 SDK 性能测试模型，SDK 的性能对最终 App 的影响非常大。SDK 版本迭代快速，每次发布前都要进行系统的测试，测试要有比较一致的行为，要有性能模型作为理论基础，对 SDK 的性能做量化评估。本文就是来探讨影响 SDK 性能的指标并建立相应的性能模型的。
影响视频质量和大小的重要参数
在进行测试之前需要明确几个对视频的质量和大小影响最大的参数：帧率、码率和分辨率。
1）如何制定帧率
一帧就是一副静止的画面，连续的帧就形成动画，如电视图象等。所谓帧数，简单地说，就是在 1 秒钟时间里传输的图片的数，也可以理解为图形处理器每秒钟能够刷新几次，通常用 fps（Frames Per Second）表示。每一帧都是静止的图象，快速连续地显示帧便形成了运动的假象。高的帧率可以得到更流畅、更逼真的动画。每秒钟帧数 (fps) 愈多，所显示的动作就会愈流畅。
2）如何制定码率
首先看视频编码的目的，是为了在有限的带宽中传输尽可能清晰的视频。以每秒 25 帧的图像举例，25 帧图像中定义了 GOP 组，目前主要是有 I、B、P 帧三种帧格式。I 帧是关键帧，可以想象它就是一幅 JPEG 压缩图像；B、P 帧是依靠 I 帧存在的，如果丢失了 I 帧，B、P 帧是看不到图像的。B、P 帧描述的不是实际的图像像素内容，而是每个相关像素的变化量，他们相对于 I 帧信息量会很小。GOP 组是指一个关键帧I帧所在的组的长度，每个 GOP 组只有 1 个 I 帧。
一组画面的码流大小跟什么有关？当视频编码的压缩方式都一样，清晰度要求都一样的时候，GOP 组的长度格式决定了码流的大小，例如：每秒 25 帧画面，GOP 组长度为 5，那么帧格式为 IBPBP，那么 1 秒钟有 5 个 I 帧、10 个 B 帧、10 个 P 帧；如果 GOP 组长度为 15，帧格式就是 IBBPBBPBBPBBPBB，那么 1 秒钟内会有 2 个 I 帧和 16 个 B 帧和 7 个 P 帧，那么 5 个 I 帧比 2 个 I 帧占用的数据信息量大，所以 GOP 组的长度格式也决定了码流的大小。
3）如何指定分辨率
分辨率概念视频分辨率是指视频成像产品所成图像的大小或尺寸。常见的视像分辨率有 640×480、1088×720、1920×1088。在成像的两组数字中，前者为图片长度，后者为图片的宽度，两者相乘得出的是图片的像素。
影响SDK 性能的指标
有了上述的前置知识，可以开始准备测试 SDK 的性能了，首先分析一下都有哪些指标可以反映 SDK 的性能，分成 Android 和 iOS 两个平台：
除了上面的一些系统级别的指标外，下面是直播 SDK 中特有的一些指标，这些指标可以反映出 SDK 的核心竞争力和一些主要的差异，涉及到视频的清晰度和流畅度，也是可以量化的。
1）影响视频清晰度的指标
帧率
码率
分辨率
量化参数（压缩比）
2）影响视频流畅度的指标
码率
帧率
3）其他重要指标
直播是流量和性能的消耗大户，有一些指标，直接影响了用户的感受，也是我们需要重点关注的：
耗电量
发热（不好量化，大部分情况发热和耗电量正比，可以使用耗电量暂时替代）
测试计划
测试过程需要先固化一些测试条件，然后根据不同的测试条件得出测试结果，这里选择了两个现在最常见的条件，是七牛云通过回访大量的客户得出的一些统计数字，可以反映大部分直播应用所处的场景。主要从分辨率、视频处理、码率和网络环境几个维度进行限制。
最后分为几个两种测试指标：客观和主观指标，前者反映了 SDK 对系统的消耗程度，但虽说是客观指标并不是说对用户没有影响、只是说得出的结果用户感受不明显。主观指标则会直接影响最终用户体验，但在传统的测试中反而容易被忽略，因为不好量化，这里拍砖引玉的提出一些量化的方式，希望引起读者的思考。
测试条件 A
这个条件，反映了大部分低速网络情况下的使用场景，也反映了 SDK 基本的性能情况，可以作为 SDK 基本推流和拉流情况下的基准测试，不引入太多的测试依赖。
测试条件 B
分辨率 720p
无水印，有美颜
码率 1 M
网络保证在 0.5 M ~ 2 M
这个条件，反映了大部分客户的使用场景，具有较高的分辨率和美颜视频处理，可以作为 SDK 竞品分析的重要依据，测试结果非常接近真实场景。
1）客观指标测试计划
客观影响 App 稳定性和性能的指标：
2）主观指标测试计划
主观影响 App 使用者的指标：
3）结果显示
表格显示具体指标
曲线显示原始数据和时间轴的数据
热图显示和参考值的偏差
热图显示距离上次归档值是改善了还是恶化了
通过这种反复迭代的自动化的、系统化的测试，七牛云以职人之心近乎偏执地反复打磨着 SDK 的性能，只为给最终用户带来最好的直播体验，帮助客户通过次时代的媒体最大化自己的商业价值。