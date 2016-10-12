七牛视频直播技术详解 直播云、SDK 性能测试模型

北京2016年10月12日电 /美通社/ -- 七牛云于 6 月底发布了一个针对视频直播的实时流网络 LiveNet 和完整的直播云解决方案，很多开发者对这个网络和解决方案的细节和使用场景非常感兴趣。

七牛结合实时流网络 LiveNet 和直播云解决方案的实践，用八篇文章，更系统化地介绍当下大热的视频直播各环节的关键技术，帮助视频直播创业者们更全面、深入地了解视频直播技术，更好地技术选型。

本篇是《视频直播技术详解》系列的最后一篇。直播云 SDK 性能测试模型，SDK 的性能对最终 App 的影响非常大。SDK 版本迭代快速，每次发布前都要进行系统的测试，测试要有比较一致的行为，要有性能模型作为理论基础，对 SDK 的性能做量化评估。本文就是来探讨影响 SDK 性能的指标并建立相应的性能模型的。

影响视频质量和大小的重要参数

在进行测试之前需要明确几个对视频的质量和大小影响最大的参数：帧率、码率和分辨率。



1）如何制定帧率

一帧就是一副静止的画面，连续的帧就形成动画，如电视图象等。所谓帧数，简单地说，就是在 1 秒钟时间里传输的图片的数，也可以理解为图形处理器每秒钟能够刷新几次，通常用 fps（Frames Per Second）表示。每一帧都是静止的图象，快速连续地显示帧便形成了运动的假象。高的帧率可以得到更流畅、更逼真的动画。每秒钟帧数 (fps) 愈多，所显示的动作就会愈流畅。



2）如何制定码率

首先看视频编码的目的，是为了在有限的带宽中传输尽可能清晰的视频。以每秒 25 帧的图像举例，25 帧图像中定义了 GOP 组，目前主要是有 I、B、P 帧三种帧格式。I 帧是关键帧，可以想象它就是一幅 JPEG 压缩图像；B、P 帧是依靠 I 帧存在的，如果丢失了 I 帧，B、P 帧是看不到图像的。B、P 帧描述的不是实际的图像像素内容，而是每个相关像素的变化量，他们相对于 I 帧信息量会很小。GOP 组是指一个关键帧I帧所在的组的长度，每个 GOP 组只有 1 个 I 帧。

一组画面的码流大小跟什么有关？当视频编码的压缩方式都一样，清晰度要求都一样的时候，GOP 组的长度格式决定了码流的大小，例如：每秒 25 帧画面，GOP 组长度为 5，那么帧格式为 IBPBP，那么 1 秒钟有 5 个 I 帧、10 个 B 帧、10 个 P 帧；如果 GOP 组长度为 15，帧格式就是 IBBPBBPBBPBBPBB，那么 1 秒钟内会有 2 个 I 帧和 16 个 B 帧和 7 个 P 帧，那么 5 个 I 帧比 2 个 I 帧占用的数据信息量大，所以 GOP 组的长度格式也决定了码流的大小。

3）如何指定分辨率

分辨率概念视频分辨率是指视频成像产品所成图像的大小或尺寸。常见的视像分辨率有 640×480、1088×720、1920×1088。在成像的两组数字中，前者为图片长度，后者为图片的宽度，两者相乘得出的是图片的像素。

影响SDK 性能的指标

有了上述的前置知识，可以开始准备测试 SDK 的性能了，首先分析一下都有哪些指标可以反映 SDK 的性能，分成 Android 和 iOS 两个平台：

Android

GC ：可以通过 GC 日志记录 、 Mirror GC 和 Full GC 的频次和时间， Full GC 会造成比较明显的卡顿，需要评估

UI Loop 就是 VSync Loop ：反映 SDK 对 App 流畅度的影响，理论上 60 fps 是最流畅的 值

Memory ：反映 SDK 占用内存的大小

CPU Usage ：反映 SDK 占用计算资源的大小

iOS

UI Loop ：反映 SDK 对 App 流畅度的影响，理论上 60 fps 是最流畅的 值

Memory ：反映 SDK 占用内存的大小

CPU Usage ：反映 SDK 占用计算资源的大小

除了上面的一些系统级别的指标外，下面是直播 SDK 中特有的一些指标，这些指标可以反映出 SDK 的核心竞争力和一些主要的差异，涉及到视频的清晰度和流畅度，也是可以量化的。



1）影响视频清晰度的指标

帧率

码率

分辨率

量化参数（压缩比）

2）影响视频流畅度的指标

码率

帧率

3）其他重要指标

直播是流量和性能的消耗大户，有一些指标，直接影响了用户的感受，也是我们需要重点关注的：

耗电量

发热（不好量化，大部分情况发热和耗电量正比，可以使用耗电量暂时替代）

测试计划

测试过程需要先固化一些测试条件，然后根据不同的测试条件得出测试结果，这里选择了两个现在最常见的条件，是七牛云通过回访大量的客户得出的一些统计数字，可以反映大部分直播应用所处的场景。主要从分辨率、视频处理、码率和网络环境几个维度进行限制。

最后分为几个两种测试指标：客观和主观指标，前者反映了 SDK 对系统的消耗程度，但虽说是客观指标并不是说对用户没有影响、只是说得出的结果用户感受不明显。主观指标则会直接影响最终用户体验，但在传统的测试中反而容易被忽略，因为不好量化，这里拍砖引玉的提出一些量化的方式，希望引起读者的思考。



测试条件 A



分辨率

480p



无水印，无美颜



码率

1 M



网络保证在

0.5 M ~ 2 M

这个条件，反映了大部分低速网络情况下的使用场景，也反映了 SDK 基本的性能情况，可以作为 SDK 基本推流和拉流情况下的基准测试，不引入太多的测试依赖。



测试条件 B

分辨率 720p

无水印，有美颜

码率 1 M

网络保证在 0.5 M ~ 2 M

这个条件，反映了大部分客户的使用场景，具有较高的分辨率和美颜视频处理，可以作为 SDK 竞品分析的重要依据，测试结果非常接近真实场景。



1）客观指标测试计划

客观影响 App 稳定性和性能的指标：

Memory

测试 10 分钟，内存曲线

测试 1 小时， TP99 ， TP95 ， TP90 ，需要归档

测试 1 小时，内存增量，考察是否有内存泄露，需要归档

参考值：上次结果

CPU

测试 10 分钟， CPU Usage 曲线

测试 10 分钟， TP99 ， TP95 ， TP90 ，需要归档

参考值：上次结果

码率

测试 10 分钟， TP99 ， TP95 ， TP90 ，重点说明，这里的码率控制需要分开来看，如果网络抖动造成码率降低，这样的点不计入进来，只测试 SDK 码率控制，需要归档

参考值： 1 M （大小都是偏差）

耗电量

测试一小时，记录进程总耗电量、屏幕显示耗电量、 CPU 耗电量，需要归档

参考值：上次结果

2）主观指标测试计划



主观影响 App 使用者的指标：

UI Loop App 本身可以达到的最大帧率，不同于视频帧率，统计他的原因是我们的 SDK 可能会影响整个 App 的流畅度，需要跟踪

测试 10 分钟， UI Loop 曲线

测试 10 分钟， UI Loop TP99 ， TP95 ， TP90 ，需要归档反复比较

参考值： 60 fps

Android GC

测试 1 小时，记录 Mirror GC 和 Full GC 的频次，记录 GC 时长的 TP99 ， TP95 ， TP90 ，需要归档反复比较

参考值：上次结果

帧率（ fps ）

测试 10 分钟， TP99 ， TP95 ， TP90 ，需要归档反复比较

参考值： 30 fps

PSNR 比较视频清晰度的指标

测试 10 分钟，需要归档反复比较，这个指标可以使用固定视频作为 输入

参考值：上次结果

3）结果显示

表格显示具体指标

曲线显示原始数据和时间轴的数据

热图显示和参考值的偏差

热图显示距离上次归档值是改善了还是恶化了

通过这种反复迭代的自动化的、系统化的测试，七牛云以职人之心近乎偏执地反复打磨着 SDK 的性能，只为给最终用户带来最好的直播体验，帮助客户通过次时代的媒体最大化自己的商业价值。