皇室出行重现吸引大批首尔民众和游客

韩国水原市2016年10月13日电 /美通社/ -- 上周六一大早，首尔市中心的昌德宫(Changdeok Palace)挤满了人群。人们在这里等着数百年前的皇室出行重现。

作为第53届水原华城文化节(Suwon Hwaseong Cultural Festival)（周五至周日）的一部分，两地市政府携手在两天的活动中重现正祖大王(King Jeongjo)从首尔前往邻城水原市的出行。

1795年，朝鲜王朝（1392-1910年）第22代君主踏上八天朝拜之旅，从首尔出发，向南行进50公里抵达水原华城，以朝拜他已故的父王并庆祝他登基20周年和他母亲惠庆宫洪氏的60寿辰。

由联合国教科文组织认定的文化遗产水原华城是由这位君主在18世纪后期为悼念自己的父王和显示科技发展实力而建。

2016年正祖大王陵出行重现从昌德宫至华城行宫的距离共45公里。这是首次从首都启程的出行重现。过去出行只在首尔周边的京畿道进行。

家住水原市旁边的义王市的居民Baek Seal-a驾车带着年龄分别为7岁与9岁的两个女儿前往首尔，观看这场盛会。

Baek表示：“刚开始我计划直接前往水原，但后来我改变主意，前往首尔观看开幕式。我不想错过这次难得的机会，让我的孩子感受真正的皇室出行是什么样子。”





周六出行开始时，数十位骑士骑马率先离开宫殿，为君主开道，紧随其后的是演奏着韩国传统乐器的宫廷乐师，昭告了君主即将出行。

当正祖大王和母亲惠庆宫洪氏出现在昌德宫正门敦化门时，数百位围观群众都发出了欢呼。这些群众从一大早就在等候他们的出现。

韩国演员李起光(Lee Kwang-ki)身穿黑色传统韩服，扮演正祖大王。

惠庆宫洪氏由身穿传统韩服（红色裙子和上衣）的Hwang Chee-seok扮演。600-700人申请参与出行，其中有数十人被选中扮演出行的角色，Hwang Chee-seok就是被选中的普通民众之一。

她告诉韩联社：“我花了很多时间来了解正祖。我很荣幸能够参与从首尔至华城行宫的历史性出行重现。”

主修时尚的本地大学生Kim Hyo-jin与两位朋友观看了开幕式，以便了解传统服饰。

Kim表示：“我们教授称这是了解宫廷服饰的好机会，因此推荐我们来观看此次活动。”

来自马来西亚的Mohd Zakaria与妻子在七天的首尔之旅期间，有幸成为看到此次古代活动重现的众多外国人之一。

Zakaria表示：“昨天我参观了昌庆宫(Changgyeong Palace)，看见很多穿着传统服饰的韩国年轻人。今天，我们看到了皇室成员穿的宫廷服饰。对比这些服饰很有意思。”

随着800米长的出行队伍经过首尔市中心的古城门崇礼门和首尔站，群众们都被深深吸引，并抓紧机会拍照。

周六的庆祝活动还包括宫廷服饰展览以及首尔汉江鹭得岛(Nodeul Island)的美食展销会，游客们可以品尝呈献给正祖大王和惠庆宫洪氏的美食。

当出行队伍抵达鹭得岛时，正在参观展览和品尝美食的人们纷纷鼓掌欢迎。

演员李起光表示：“当我穿过城市时，我看到大量的人群，包括火车站的流浪汉。尽管我永远也无法真正了解正祖大王当时的想法，但我认为这类出行是他聆听和了解百姓需求的途径。”

李起光还表示，他希望此次出行能让首尔民众感受到正祖大王对于自己双亲的孝顺之情。

在舞蹈和音乐表演之后，出行队伍再次前往始兴行宫，经过一晚的休息，队伍经过安养市和水原市入口的迟迟台岭，最后抵达华城行宫。

仅在首尔，就有超过1200人和168匹马参与了出行活动。

政府官员Chung Sang-hoon表示：“我们希望此次出行成为首尔的标志性节日活动，让参与人员感到自豪，并为居民和游客带来欢乐。”