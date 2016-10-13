克里夫-欧文和保罗-索伦蒂诺为“Campari Red Diaries”拍摄影片

克里夫-欧文和保罗-索伦蒂诺引领变革，为2017年“Campari Red Diaries”拍摄影片

米兰2016年10月13日电 /美通社/ --

意大利著名的苦甜参半的红色开胃酒Campari®（金巴利）今天公布了“Campari Red Diaries”，这是针对原有金巴利年历的整体性变革。

Campari Red Diaries代表着该品牌传播领域的重大变革，将“每款鸡尾酒都诉说着一个故事”(every cocktail tells a story)这一强大理念变成现实，赞美鸡尾酒是情感表达的强有力工具，强调鼓励调酒师分享技艺的影响。

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2017年“Campari Red Diaries”之旅利用丰富的故事讲述，首次使用短片通过长达一年的鸡尾酒故事系列引领金巴利爱好者经历一段富有想象力的旅程。

原创故事电影（名为《Killer in Red》的黑色风格影片）由意大利国际知名获奖者保罗-索伦蒂诺(Paolo Sorrentino)撰写和执导、国际知名演员克里夫-欧文(Clive Owen)主演。

《Killer in Red》点燃Campari Red Diaries之旅，来自世界各地调酒师的12则鸡尾酒故事为其提供补充，意大利的年轻新兴导演Ivan Olita拍活了每一位调酒师的技艺与天分。

该影片将在金巴利的YouTube频道独家播放，但《Killer in Red》的首映以及Campari Red Diaries的亮相将于2017年1月24日在意大利罗马举行，著名的罗马电影城(Cinecittà)影视工作室正坐落于此。

在谈到撰写和执导《Killer in Red》时，保罗-索伦蒂诺评论说：“金巴利是意大利的标志，凭借本身的美感与明确的风格（而这正是我自己引以为豪的相同特质）获得了世界各地人们的热爱与关注。通过今年涉及影视界的活动，我真的想要确保通过有趣的强度抓住讲故事的主题。”

金球奖(Golden Globe)获得者克里夫-欧文在评论他的参与时补充说：“我很荣幸能够被选中拍摄《Killer in Red》，尤其是因为今年是金巴利品牌首次进军电影领域。”

金巴利集团首席执行官Bob Kunze-Concewitz评论说：“今年的活动方向很独特，我们首次使用影片来展示品牌历史，同时也赞美金巴利味道的复杂性与全面性，鼓励制作这种富有想象力的配方。我们非常期待在来年1月推出全方位活动。”

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