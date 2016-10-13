美体小铺全球赠礼调查揭示赠礼真相

伦敦2016年10月13日电 /美通社/ -- 此次调查还是探讨一个老问题：是现在就打开礼物，还是等一下？

一旦收到礼物，许多人都会努力抗拒立刻打开的冲动。没有耐心的人可能需要耐心地克制自己一下，在全球范围内，67%的人认为在打开礼物前等待一下较为礼貌。

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这是“The Body Shop Global Gifting”（美体小铺全球赠礼）调查的众多发现中的一个，这项调查研究了五大洲10个国家/地区1950位男士和女士的赠礼行为。接受调查的国家/地区包括澳大利亚、巴西、加拿大、中国香港、日本、沙特阿拉伯、韩国、瑞典、美国和英国。

尤其是在香港，87%的人都认为最好不要当场收到礼物就打开，其次是日本和沙特阿拉伯（在这两个国家，持这一看法的人的比例为72%）。相比之下，巴西人似乎有点更喜欢立即撕开礼物的包装，只有51%的巴西人同意等待一下比较好。

The Body Shop（美体小铺）全球品牌总经理阿尔诺-让德尔 (Arnaud Jeanteur) 表示：“美体小铺作为礼物目的地声誉卓著，我们现在要进行更深入一点的发掘，从而发现礼物背后的内容。身处‘即时满足’的世界中，我们对我们调查所取得的这一发现感到非常惊讶。如果您收到了来自于美体小铺的礼物，那么我们将会了解到您是否想要马上打开。”

赠礼方面的“七年之痒”

美体小铺调查还强调了在建立长期人际关系过程中慷慨程度有所下降的问题。在每个接受调查的国家/地区、性别和年龄组中，调查发现人际关系持续得越久，为彼此购买礼物的花费就越少。近75%的人都表示，他们为人际关系中“另一半”购买礼物的花费要比以前少。

涉及人际关系的赠礼遵循一个典型的“周期”：第一年和第二年关系最为密切，礼物价值在第二年结束之前到达最高值。当“蜜月期”结束时，赠礼行为就会稳步减少，到第七年赠礼花费会达到最低，这也可以帮助解释“七年之痒”的存在。

点击这里（https://www.thebodyshop.com/global-gifting-press-release）可以看到完整的新闻稿和了解更多全球赠礼真相。