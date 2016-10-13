欧洲胡同引进英国TRUE UTILITY

-- 指尖上的英国创意求生品牌

广州2016年10月13日电 /美通社/ -- 近期，欧洲胡同携手英国设计公司TRUE UTILITY ，将该品牌的原创便携求生工具引进中国。原创、便携、新颖、实用是其品牌观念，无论是需要修理东西，或写下片段文字，照亮黑暗，修剪指甲，打开一瓶冰啤酒，还是存放急用现金，TRUE UTILITY都会为你准备一款易携实用的掌中工具。欧范十足的极简设计，实用的多功能，全新的产品体验，将会在日常生活和野营户外时，带给中国消费者们实用和惊喜。







指尖上的英国创意求生品牌 -- 欧洲胡同引进英国TRUE UTILITY -- “不要让繁琐的重物拖累你，物尽其用、简易出行。”

一件工具的魅力不仅体现于它卓越的实用功能，也在于它表现出的精致做工和背后那一段段动人的创造故事；均衡自然、追逐环保，正是TU每一件产品经过磨砺后的卓越表现。

“不要让繁琐的重物拖累你，物尽其用、简易出行。”这是Lee Berman先生，TRUE UTILITY品牌创始人和设计团队的带头人，20多年的英国产品设计师的设计信念。让袖珍工具能做到更多的事情，把需要的功能尽可能囊括其中。Lee曾经在旅行生意上完成了把经典的巴士巧妙地变成可移动酒店的目标，座位伸长为折叠床，成为户外房车必备的生活方式。巴士成为一个巨大的多用工具 -- 在旅行中尽享各项功能。



欧洲胡同携手英国设计公司TRUE UTILITY ，将该品牌的原创便携求生工具引进中国。

对于可以折叠以及多用途工具魅力的迷恋，使Lee的旅行需求开始变得更加的紧凑。他向橱柜大师进行了5年的学习后，成为了一个家具设计师。随后的两年时间，与英国一位最具动手制造技能的大师一起，体验了对经典汽车的修整复原和金属塑形的工作。在积累了这些设计、锻造、修复等经验和体验了一系列的奇遇后，终促成了他心仪的作品 -- 便携口袋工具。



指尖上的英国创意求生品牌 -- 欧洲胡同引进英国TRUE UTILITY

欧洲胡同此次引进TRUE UTILITY，分享全新的产品创意和体验，相信好的产品让我们在面对任何突发情况时都能够轻松应对，囊括旅行、日常生活、野营户外或应急求生的需求细节。如同Lee将所有的发散技能都融入到他的产品设计，我们都渴望经历并自信满满地面对一个个充实、自然并充满冒险挑战的旅程。

10月20日至10月23日，欧洲胡同将携TU首次参加深圳礼品展。不挥霍空间、摒除浪费、直指实用核心；即便微小的价值也要极力争取。这一次，将通过TU，让中国消费者的生活和旅行更加方便、舒心和安全。