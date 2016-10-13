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欧洲胡同引进英国TRUE UTILITY

2016年10月13日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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-- 指尖上的英国创意求生品牌

广州2016年10月13日电 /美通社/ -- 近期，欧洲胡同携手英国设计公司TRUE UTILITY ，将该品牌的原创便携求生工具引进中国。原创、便携新颖、实用是其品牌观念，无论是需要修理东西，或写下片段文字，照亮黑暗，修剪指甲，打开一瓶冰啤酒，还是存放急用现金，TRUE UTILITY都会为你准备一款易携实用的掌中工具。欧范十足的极简设计，实用的多功能，全新的产品体验，将会在日常生活和野营户外时，带给中国消费者们实用和惊喜。


指尖上的英国创意求生品牌 -- 欧洲胡同引进英国TRUE UTILITY -- “不要让繁琐的重物拖累你，物尽其用、简易出行。”
指尖上的英国创意求生品牌 -- 欧洲胡同引进英国TRUE UTILITY -- “不要让繁琐的重物拖累你，物尽其用、简易出行。”

一件工具的魅力不仅体现于它卓越的实用功能，也在于它表现出的精致做工和背后那一段段动人的创造故事；均衡自然、追逐环保，正是TU每一件产品经过磨砺后的卓越表现。

“不要让繁琐的重物拖累你，物尽其用、简易出行。”这是Lee Berman先生，TRUE UTILITY品牌创始人和设计团队的带头人，20多年的英国产品设计师的设计信念。让袖珍工具能做到更多的事情，把需要的功能尽可能囊括其中。Lee曾经在旅行生意上完成了把经典的巴士巧妙变成移动酒店的目标，座位伸长为折叠床，成为户外房车必备的生活方式。巴士成为一个巨大的多用工具 -- 在旅行中尽享各项功能。

欧洲胡同携手英国设计公司TRUE UTILITY ，将该品牌的原创便携求生工具引进中国。
欧洲胡同携手英国设计公司TRUE UTILITY ，将该品牌的原创便携求生工具引进中国。

对于可以折叠以及多用途工具魅力的迷恋，使Lee的旅行需求开始变得更加的紧凑。他向橱柜大师进行了5年的学习后，成为了一个家具设计师。随后的两年时间，与英国一位最动手制造技能的大师一起，体验了对经典汽车的修整复原和金属塑形的工作。在积累了这些设计、锻造、修复等经验和体验了一系列的奇遇后，终促成了他心仪的作品 -- 便携口袋工具。

指尖上的英国创意求生品牌 -- 欧洲胡同引进英国TRUE UTILITY
指尖上的英国创意求生品牌 -- 欧洲胡同引进英国TRUE UTILITY

欧洲胡同此次引进TRUE UTILITY，分享全新的产品创意和体验，相信好的产品让我们在面对任何突发情况时都能够轻松对，囊括旅行、日常生活、野营户外或应急求生的需求细节。如同Lee将所有的发散技能都融入到他的产品设计，我们都渴望经历自信满满面对一个个充实、自然并充满冒险挑战的旅程。

10月20日至10月23日，欧洲胡同将携TU首次参加深圳礼品展。不挥霍空间、摒除浪费、直指实用核心；即便微小的价值也要极力争取。这一次，将通过TU，让中国消费者的生活和旅行更加方便舒心和安全。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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