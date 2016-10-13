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Aptuit宣布增强集成的IND授权服务

2016年10月13日 08:00 编辑： 经理人网编辑
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康涅狄格州格林威治2016年10月13日电 /美通社/ -- 拓展配方开发与安全评估规模与能力

Aptuit, LLC 今天宣布已经将其最近收购的子公司 Kuecept 搬迁至英国牛津实验室，并且添加进一步的配方和安全评估能力，来满足客户对 IND (新药研究申请) 去风险化和授权包装的持续需求。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20150709/234432LOGO

Aptuit 集团旗下子公司 Kuecept 致力于提供适当阶段的预配方测试、临床前剂量载体筛查和配方开发。Kuecept在呼吸道、非肠道和口服配方开发方面具有深厚的专业经验。它还提供配方援助咨询服务，帮助企业度过 API（原料药）IND/CTA（美国新药研究申请/欧盟临床试验申请）授权安全评估的艰难过程。

Aptuit 首席执行官乔纳森-戈德曼 (Jonathan Goldman) 医生表示：“过去6个月我们已经投资了超过250万美元，用于维罗纳和牛津的配方开发服务。这个持续的投资使我们能够在药物发现、CMC 和临床前生物科学方面提供无缝集成的解决方案。新的实验室、设备和人员已经显著提高了我们在这个早期发展领域的能力和专长。我们还专注于提高处理高效力化合物的能力。此次持续的拓展使我们能够进一步改善候选药物从发现药物化学空间向基于正式监管的药物产品开发阶段过渡的过程。我相信市场对我们 IND/CTA 解决方案 (INDiGO®) 独一无二的全面集成候选药物的需求将继续。我们的客户预计将受益于改进的可溶性解决方案、减少的药物损耗，以及显著降低的时间和开发成本。”

Kuecept 首席执行官、创始人马克-桑德斯 (Mark Saunders) 博士补充说：“搬迁至牛津的新实验室使我们能够继续积极的扩张计划，以满足客户对早期配方开发解决方案不断增长的需求。合并进入 Aptuit 集团已经不仅为独立工作而且为集成开发解决方案打开了重要的新商机。此次合并也表明 Kuecept 和 Aptuit 拥有专注于科学卓越性的共同文化与承诺。”

Aptuit LLC 提供制药业中最为全方位的服务，从一体化早期发现到中期药物开发，包括药物设计与发现、原料药开发和制造、固态化学、CMC、临床前以及试验用新药GLP/GMP（良好实验室规范/良好生产规范）项目。该公司位于英国、意大利和瑞士的工厂可提供完全一体化的药物发现与开发服务。Aptuit LLC 与世界领先的私募股权投资商之一 Welsh, Carson, Anderson & Stowe 展开合作。

垂询详情，请访问：http://www.aptuit.com

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