浪潮与湖南省政府签署云计算、大数据战略合作协议

长沙2016年10月13日电 /美通社/ -- 10月12日上午，浪潮与湖南省政府签署云计算、大数据战略合作协议。双方将积极推进云计算、大数据等新一代信息技术在各领域实现深入应用，加快湖南省智慧城市建设。湖南省委副书记、代省长许达哲，浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕出席签约仪式。湖南省副省长张剑飞、浪潮集团副总裁迟延坤代表双方签约。

根据协议，双方将依托浪潮先进的技术和经验优势，在湖南合作建设大规模、高等级、服务化、节能型的云计算中心，面向中部各省区、各领域提供云服务，并探索基于云计算的政务信息化建设运营新模式。与此同时，双方还将联合打造大数据平台及大数据创新创业中心，整合、开放政府及互联网数据资源，持续推进数据资源的开发利用，促进信息消费，实现信息惠民，提高政府社会治理能力与公共服务水平。

浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕指出，湖南省是我国重要的经济、工业、农业、旅游、文化大省，此次双方签署战略合作协议既是前期合作的结晶，也是新征程的起点；希望今后双方加强沟通合作，利用云计算、大数据等先进的信息技术与手段，营造创新创业的良好生态。

湖南省委副书记、代省长许达哲表示，浪潮作为中国领先的云计算、大数据服务商，多年来双方有着密切的合作交流；期望浪潮能够全面集聚整合优势资源，加快推进云计算、大数据等新兴技术在湖南省的深入应用，促进相关产业聚集发展，助力湖南省步入崭新的云时代。

作为国内领先的云计算与大数据服务商，目前浪潮已经建成北京、济南、重庆、上海等4个核心云数据中心和27个地市云数据中心，与全国91个省、市签署战略合作协议，为重庆、山东、昆明、呼和浩特等26个省市级政府和国家质检总局、食药监总局、海关总署等部委提供云服务。与此同时，浪潮持续推进政府数据开放，成功助力全国27个省市政府建立了大数据平台，实现了数据的共享共用。