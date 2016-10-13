博闻中国、国际授权业协会、阿里鱼共拓中国授权市场

伦敦2016年10月13日电 /美通社/ -- 博闻中国与国际授权业协会（LIMA）和阿里巴巴旗下创新娱乐版块阿里鱼宣布达成战略合作关系，以携手开拓中国授权市场。

全球规模最大的授权商贸展会主办商、覆盖范围最广的贸易刊物出版商博闻集团旗下的博闻中国，将携手全球领先的国际授权业协会（LIMA）及阿里鱼，针对线上授权商贸配对与交易展开合作；通过线上、线下培训以及各类行业活动助力中国品牌、艺术以及各类形象授权的发展，三方机构将充分发挥各自优势，以为授权行业和社群提供更优质的服务。

博闻集团授权业务高级副总裁 Jessica Blue 表示，“中国的是全球授权产业发展最快的市场。我们很高兴能与国际授权业协会和阿里鱼达成战略合作，这一举措将有利于促进中国授权商、代理商、被授权商与零售商之间的商贸合作。”

国际授权业协会主席 Charles Riotto 表示，“国际授权业协会、博闻中国及阿里鱼之间的合作协议将助力中国授权业务的持续快速增长，此次合作汇聚了世界一流的授权贸易机构、美国与亚洲最大的商贸展会主办商和中国首屈一指的电商平台，这必将为国内企业以及国际版权机构创造极大的商贸机遇，更好地让消费者与他们喜爱及信赖的品牌连接和互动。”

阿里巴巴旗下创新娱乐版块阿里鱼总经理应宏指出：“依靠强大的电商生态体系，我们能够聚集授权行业的关键利益相关者，并进行协同合作。与博闻中国和国际授权业协会等行业领导者的合作也将有助于延伸我们的电商生态系统，让被授权商价值链上的所有相关者受益。”