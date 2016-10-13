《地牢猎手5》等4款游戏角逐2016金翎奖 投票已开始

南京2016年10月13日电 /美通社/ --由 Gameloft 研发的《地牢猎手5》作为一款知名 ARPG 史诗大作，令无数玩家为之痴迷；而《斗龙战士3龙印之战》《斗龙战士3圣斗神龙》《赛尔号王者归来》作为优秀国产动漫IP的精品之作，也为众多年轻人熟知并喜爱。近日，这四款游戏将角逐有着游戏界“奥斯卡”之称的2016“金翎奖”玩家最喜爱的移动单机游戏、玩家最喜爱的移动网络游戏、最佳原创移动游戏等3项大奖。而其知名代理商炫彩互动旗下的游戏分发平台“爱游戏”也将参评最具影响力移动游戏渠道商奖。

10.12-11.16期间登录炫彩互动金翎奖投票页http://www.play.cn/jinling，参与投票就有机会赢取高端数码相机和面额50元电信话费充值卡，并决定谁能在500多个游戏产品中脱颖而出。

玩家最喜爱的移动网络游戏 --《地牢猎手5》

《地牢猎手5》延续了4代中“魔鬼之战”的剧情，玩家的角色从士兵变换成了闪金猎人，拥有大剑、弓箭手、双刀流、斧士以及法师的五大职业设定，游戏在画面、打击感等用户体验上均有提升，还加入了多人游戏模式和全新的融合系统，多达46套护甲和150种武器，均可进行融合和进化。极富传奇色彩的《地牢猎手》系列携引人入胜的复仇故事重磅回归，为玩家奉上史上最精彩刺激的移动设备劈砍游戏。

玩家最喜爱的移动单机游戏 -- 《斗龙战士3龙印之战》

《斗龙战士3龙印之战》是一款3D效果的 ARPG 手机游戏，游戏内容世界观设定、人物设定、装备设定、剧情设定、道具设定等皆取材自人气影视剧《斗龙战士3龙印之战》，玩家将扮演斗龙战士体验剧情内容和战斗体验。战斗角色拥有丰富的行为操作，攻击方式和技能表现；能体验到收集战斗角色、战斗伙伴的乐趣，还提供了足够深度的养成系统。

玩家最喜爱的移动单机游戏 --《赛尔号王者归来》

《赛尔号王者归来》是一款竞速赛车类游戏，拥有精致的4D模型场景。刺眼的烈日和车窗上的雨滴等华丽特效让游戏每一个细节都栩栩如生，使玩家身临其境。游戏中共有15条不同的赛道，8个不同的世界，向玩家展现广袤的宇宙，醉人的巴斯星，一望无际的原始森林，超现代的赫尔卡星。每一个赛道的路线和机制都独具匠心，并有神秘捷径等待玩家探索！

最佳原创移动游戏 --《斗龙战士3圣斗神龙》

《斗龙战士3圣斗神龙》是由炫彩互动研发的一款飞行射击手游，操作简单，玩法丰富。玩家在游戏中扮演斗龙战士，操作自己专属的宝贝龙，躲避子弹，消灭敌人，拯救世界，

开启维护和平及找回龙印的旅程！游戏中还加入创新召唤系统，飞行射击不再仅仅是单人游戏，游戏中还可召唤其他宝贝龙协助作战，关卡中策略性的切换宝贝龙，可以让玩家挑战更高关卡。