猎聘三季度人才报告：高房价并未阻止人才流向大城市

上海人才净流入率最高

北京2016年10月13日电 /美通社/ -- 正值金九银十的跳槽季，国内首家中高端人才发展平台猎聘于10月12日发布了《2016年三季度人才报告》，旨在为职场人士和行业分析人士提供求职和业务参考。

报告显示，今年三季度就业形势良好，互联网、金融、房地产人才紧缺程度领先全行业；虽然大城市房价居高不下，但并未阻止人才向多数一线城市和部分二线城市流入，上海、北京、杭州成为人才净流入率最高的三个城市就是有力证明。

1、三季度招聘形势良好，人才供不应求程度加剧

从2015年三季度到2016年三季度，全行业TSI（（注：Talent Shortage Index，即人才紧缺指数，缩写为TSI=有效需求岗位数/ 求职人数。TSI>1，表示人才供不应求；TSI<1，表示人才供大于求。如果TSI上升，表示人才紧缺程度加剧）的变化呈V型曲线。



全行业TSI分季度变化

在过去的五个季度内，全行业TSI在2015年三季度达到峰值1.96。受资本寒冬影响，全行业TSI进入2015年四季度后下降至1.51。由于招聘淡季因素，TSI在2016年一季度跌入谷底，仅为1.11。随着招聘旺季的开启，TSI开始回升，在2016年二季度上升为1.60，同年三季度达到1.84，环比增长15%，人才供不应求的程度加剧。

2、互联网、金融、房地产人才需求领跑全行业，前二者年薪最高

在2016年三季度全行业企业人才需求排名中，互联网行业排名第一，企业人才需求占比达34.05%，其人才吸纳能力可见一斑。值得注意的是，房地产以9.70%的人才需求占比名列第三，仅次于金融行业。



2016年三季度全行业企业人才需求占比

自2015年年底以来，多地房价轮番上涨，到今年八九月，一线城市和部分二线城市出现疯长趋势，致使房地产行业扩大规模、补充人手。房地产涉及巨额交易和借贷，其发展进一步推动了金融行业，而金融行业业务量增大导致了该行业对人才的旺盛需求。



2016年三季度行业平均年薪Top10

在今年三季度行业平均年薪方面，互联网与金融行业高居前两位，分别为25.55万与25.32万。这两大行业以其对技术性和专业性的高度要求提升了该行业的“身价”。相较而言，消费品、机械制造业等传统行业在薪资方面，呈现出明显劣势。而同在传统行业的房地产行业，因其在三季度的发展热度，平均年薪明显高于其他传统行业，以22.33万的年薪名列第五。

3、一线城市房地产人才需求旺盛，二线城市不甘示弱

九月是房地产的销售旺季，今年九月一线城市和部分二线城市房地产又出现新一轮涨价潮。在房地产人才需求方面，人才分布和房价上涨的区域高度一致。

除北上广深之外，今年三季度苏州、合肥、南京、郑州等二线城市的房价持续走高，原本房价相对温和的杭州，在九月举办G20之后，房价猛涨，以致当地政府出台限购令。

在今年三季度房地产人才需求最多的Top20城市中，北上深广位居最前列，上文提到的几个二线城市均在前20排名中，其中，杭州的房地产人才需求仅次于北上深广，以3.88%的占比位居第五。



2016年三季度房地产职位需求占比Top20

在这些Top20城市中，也有几个二线城市房价相对温和，例如重庆和西安，但今年三季度房地产人才需求依然旺盛。

从9月30日到10月9日，全国包括北京、天津、苏州、合肥、上海在内的22个城市先后重启或升级限购，今年四季度的房地产发展和该行业的人才供需状况是否会受到冲击和影响，还有待进一步观察。

4、金融行业，风控位列热招职能前三，互联网属性职能跻身前十

在今年三季度金融行业核心职能需求占比排名中，销售经理/主管以12.83%的比例位居首位。位居第二和第三的金融核心职能为基金/资产管理和风险管理/控制，分别为3.83%和3.26%。在资本寒冬还在持续的大环境下，金融机构对专业化人才的需求更加迫切，需要他们做出更稳妥而理性的决策，做好风险控制，保证资金安全。



2016年三季度金融行业核心职能需求占比Top10

值得一提的是，软件工程师和互联网产品经理/主管这两个具有明显互联网属性的职能也跻身金融行业核心职能前十排名中，位列第四和第六，这从一定程度上说明金融行业和互联网行业的交融加深，近年来互联网金融的繁荣便是有力证明。

5、上海人才净流入率最高，广州人才净流入率为负数

从朋友圈时常刷屏的“逃离北上广”类月经帖来看，一线城市人才出逃率似乎理应很高。然而，此次报告显示，在今年三季度，除广州之外，一线城市仍处于人才净流入（注：本文人才流入指从一个城市流入另一个城市）状态。

上海人才净流入率最高，达6.38%；其次是北京、杭州、深圳，人才净流入率分别为4.97%、1.63%、1.07%。这四个城市的房价在全国名列前茅，但人才净流入率依然领先，可见人才并未因为奇高的房价而放弃在大城市更好的工作机会和发展前景。



2016年三季度城市人才净流入率Top15

在老牌一线城市中，唯有广州人才净率出现负数，为-0.26%，落后于杭州、成都、南京、重庆、长沙等五个二线城市。由此看来，在人才吸纳方面，广州已经出现没落的态势。

在人才净流入率Top15城市中，九个二线城市上榜，除杭州、成都、南京之外，有六个二线城市人才净流入率出现了负数，西安以-0.34%垫底，可见不少二线城市依然存在留不住人才的问题，其中有部分二线城市（如西安）就业机会相对不足的原因，也有部分二线城市（如苏州）房价过高导致生活成本上升的原因。

猎聘职场顾问建议，一线城市职业发展机会相对较多，在职业生涯初期的年轻人可以选择在一线城市拼打磨练、积累经验；等工作经验、人脉和财富积累到一定阶段，他们可根据自身实际情况选择继续在一线城市奋斗，或者去二线城市开创一片新天地。