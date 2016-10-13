空中银河连获两大重量级小说IP 将改编同名电视剧

北京2016年10月13日电 /美通社/ -- 近日，空中银河影业连续获得两大重量级小说IP -- 《七月与安生》和《夏有乔木，雅望天堂》的电视剧版权，并计划在2017年这两部优质佳作搬上荧屏。这是空中银河继推出首部自制重量级网络大电影《异类》之后，布局影视领域的又一重磅举措，正逐步实现“经典IP改编”与“原创精品”的全面布局。

小说《夏有乔木，雅望天堂》是“青春小说女王”籽月的作品，这部小说凭借惊人销量成为了潜力巨大的IP金矿。同名电影于今年8月上映，影片立项伊始便备受瞩目，以吴亦凡、韩庚、卢杉、周元组成的梦幻演员班底和原著IP优势相结合，打造了一部让粉丝重拾青春记忆的口碑佳作，体现出畅销青春小说所蕴藏的受众潜力和市场价值。

小说《七月与安生》是著名畅销作家庆山（安妮宝贝）代表作品之一，总销量已超过60万册，在粉丝中拥有很强的影响力。同名电影也于今年9月上映，由陈可辛监制，曾国祥执导，周冬雨、马思纯、李程彬等主演，是今年同类国产青春电影中少有的口碑之作，在第53届金马奖上获得最佳导演、最佳女主角、最佳改编剧本等七项提名，是今年不可多得的现象级IP。

空中银河影业将以专业化的制作团队全力打造这两部经典小说IP的电视剧版本，把小说中的人物、情节、故事进行完美的展现，将其打造成大家喜爱的精品电视剧作。针对年轻用户的喜好和需求，空中银河拥有完备的娱乐产业资源和年轻化的项目制作团队，以做年轻化产品为主旨，在获得这两大重量级小说IP之前，已经相继出品了《那年青春我们正好》、《赏金猎人》、《灰姑娘与四骑士》等具有良好口碑的影视剧作。

作为中国第一军武游戏品牌，空中网一直深耕军武游戏领域，积累了高达8000万的用户基础和强大的品牌影响力。基于在互联网领域的多年的积累和坚实的用户基础，空中网开始布局影视领域，于2014年底成立空中银河影业，着手布局军武泛娱乐领域。依托集团优质IP资源和鲜明的军事基因，空中银河影业精准定位，以“军事”、“科幻”、“青春”三大关键词为主要发展方向。2016年空中银河影业将投资20余部影视作品，实现电影、电视剧、韩剧、超级网剧、网络大电影五大版图的全面爆发。

未来空中银河还将继续围绕影视进行一系列的布局，除了继续获取更多优质IP改编为影视的同时，也会推出一系列原创精品影视作品。近期，空中银河影业斥资3000万拍摄的精品魔幻网络大电影《异类》将于10月17日在爱奇艺与观众见面。此次斥巨资、邀请全球最顶尖制作团队打造的系列网络大电影《异类》，堪称国内颠覆性超一流的网络大电影，可以说将开启精品网络大电影的新时代。空中银河希望以此次《异类》的发布为契机，继续深耕原创IP领域，不断深挖和发掘更多的可能性，以更多的原创精品和IP树立自己的品牌。

视频链接：空中银河推出首部网络大电影《异类》

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除此之外，借助空中网强大的资源和推广体系，空中银河会将优秀影视IP转化到游戏、动漫、文学、周边等领域。同时，空中网也将把旗下游戏、动漫、文学、影视等各个领域产出的优秀IP加以相互转化，形成IP之间的联动，打造完整的生态效应，为用户提供全方位的优质娱乐体验。