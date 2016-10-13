CBA四川品胜队全新亮相 品胜深耕体育营销

中国成都2016年10月13日电 /美通社/ -- 新赛季，新征途。10月13日，CBA四川品胜队在成都菲尔顿凯莱大酒店举行了主题为“征途”的2016-2017赛季新闻发布会，包括哈里斯、哈达迪、刘炜、孟达、张春军等新老球员在主教练杨学增的带领下集体亮相。新赛季，四川品胜队将怀揣再度夺冠的梦想，踏上新征途。四川省体育局局长朱玲、品胜股份董事长赵国成、四川金强俱乐部董事长周仕强等出席发布会。

品胜股份董事长赵国成发表了热情洋溢的讲话，他说：“因为篮球，我们相遇在这里；因为篮球，我们发现更强大的自己。总冠军的荣耀已经过去，新赛季的战役即将打响，相信此时，很多人正在看着我们，看着这支充满力量和未知的球队。在过去的几个月，我们的球队积极训练备战，打造更强阵容，一轮又一轮热身赛，为新赛季的来临厉兵秣马。”



品胜股份董事长赵国成发表讲话

赵国成表示，2016年，是品胜启动体育营销战略的元年，赞助川篮是其重要的载体。这一切源于品胜对运动精神的理解和对篮球热爱。品胜将携手四川金强，持续助力篮球事业，传播篮球文化，让更多新生代群体关注、体验和热爱篮球。他最后表示，荣耀很短暂，挑战才是永恒。新赛季即将开始，祝愿四川品胜队不畏征途，再创佳绩，书写新的传奇！

对川篮来说，过去的一年是不平凡的一年：成为CBA历史上除了八一、上海、广东和北京之后，第5支拿到总冠军的球队。今年6月，品胜股份宣布正式冠名CBA四川篮球队，同时发布“战胜不可能”的新品牌主张，开启其品牌的体育营销之路。随着CBA新赛季的开启，“品胜”这个数码3C配件行业的领军企业将为更多的消费者所熟知，并持续提升企业品牌形象和影响力，而这也正是其冠名CBA四川男篮开启体育营销的初衷。

品胜此次冠名CBA深耕体育营销可谓明智之举，中外不少知名品牌都通体育营销取得了不错的效果，比如，宝马、奥迪都通过相应的体育项目赞助,将其品牌内涵与运动精神融为一体，在潜移默化中建立起品牌对该运动爱好者的影响力。而此次品胜冠名CBA四川队，将通过体育营销传播全新的品牌主张，用不断创新的产品与服务，驱动年轻群体的高品质智能生活。自此，品胜给人的印象不仅只是3C周边产品的制造商，而更是用户生活方式的一部分，将陪伴他们人生的每一次“战役”。