国微技术获2016中国国际金融展金鼎奖–优秀金融机具奖

深圳2015年10月13日电 /美通社/ -- 2016年10月13日，国微技术宣布其安全支付产品系列中的“雪莲充值宝”获得由中国国际金融展组委会颁发的“金鼎奖”-- 优秀金融机具奖，产品创新再一次获得业界专家的一致肯定。此前的9月份，国微技术携最新推出五大系列、12款安全支付智能硬件终端产品首次参加中国国际金融展，期间公司将以“雪莲充值宝”参评对于终端生产厂商具有特殊意义的“优秀金融机具奖”，并最终获得此荣誉。

雪莲充值宝是国微技术为乌鲁木齐银行定制化开发的一款基于智能手机等移动设备的创新型预付卡读写机具，只有火柴盒大小，随身携带十分方便，一经推出立即获得广泛好评，目前正服务数以万计的乌市家庭。雪莲充值宝是移动金融缴费服务领域的一次革命性突破，它彻底改变了市民办理各类实体卡充值缴费业务必须到缴费大厅或银行网点的传统方式。



国微技术雪莲充值宝产品外观

用户只需通过蓝牙将雪莲充值宝与智能手机等设备连接入网，在智能手机上安装乌鲁木齐银行APP，再将芯片充值卡插入雪莲充值宝或将非接触卡（如公交卡）贴近雪莲充值宝，按照APP内提示进行操作，即可足不出户便捷地给家里的水卡、电卡、煤气卡、公交卡等快速充值。

“雪莲充值宝”这一成功案例给各地的中小银行（如城商行，农商行）以及社会服务主体机构（如燃气公司、自来水公司、电力公司和公交公司等）带来了新的启迪，就是深挖本地服务“强粘性应用”优势，利用“移动互联网+”打造本地“流量入口”，使自己的业务在细分市场中不可替代和具有强烈的本地化竞争优势！

未来，国微技术将进一步扩展“便民充值”这一终端平台的各项功能，与各地中小银行和本地社会服务机构合作，通过移动互联网，为大家提供更加安全、便捷、简单的本地充值服务。