赛德思投资生命科学负责人金聂琳受邀在澳大利亚生命科学论坛发言

香港2016年10月13日电 /美通社/ -- 赛德思投资（“赛德思”）生命科学负责人金聂琳 (Kimberly Nearing) 女士受邀在2016澳大利亚生物科技投资论坛上就中国生命科学投资主题发表演讲。金女士将与其他全球商业领袖一道，作为维多利亚州政府入境贸易贵宾代表团代表出席该活动。





澳大利亚生物技术协会 (AusBiotech) 举办的2016国际生物大会 (International BioFest 2016) 是澳大利亚生命科学行业年度最盛大的学者与投资者集会（超过2,000名代表），澳大利亚生物科技投资论坛是该大会的其中一部分。论坛将于2016年10月24日到27日在墨尔本举行。2016生物大会由三大会议组成，为期一周，它们是：IBS 2016，即第17届国际生物科技座谈会暨展会；AusBiotech 2016，即澳大利亚生命科学论坛，和Australia Biotech Invest 2016，即澳大利亚生命科学投资与合作论坛。

为期一周的活动旨在关注澳大利亚及国际生命科学行业，并强调墨尔本作为世界几大生物科技枢纽之一的重要性。

金女士表示：“很荣幸受邀参加澳大利亚最重大的生命科学大会。在过去6年中，赛德思利用我们在这一领域深厚的经验，以及在美国、澳大利亚和大中华地区值得信赖的关系网，帮助企业获取资金、建立合作伙伴关系并进入新市场。我参加这一会议的主要目的是希望加强赛德思与澳大利亚生命科学界的联系，继续探索如何协助其发展和繁荣。”