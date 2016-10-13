三联机器人：不让“空巢”掏空生活的意义

上海2016年10月13日电 /美通社/ -- 20世纪80年代初期是中国普遍实行独生子女政策时期，随着中国改革开放深化与市场化经济的推进，独生子女意识慢慢被大多数家庭接受。30多年的社会发展，工作和生活的节奏进一步加快，子女们能陪伴和照顾老人的时间寥寥无几，“空巢”老人已慢慢成为当今社会一个无法规避的现象。但除了摊手表示无奈，我们能为“空巢”做的其实很多。

刚刚落下帷幕的2016上海科博会上，在展馆一楼展览着非常招人眼球的高科技养老产品，“三联机器人”自立支援型智能看护系统的其中三位成员­ -- 机器人护理床、移动介具机器人和巡逻监控机器人，这是专为中国老年化社会提供服务的高科技智能化产品，更是为行动不便的病人和老人设计的智能看护系统。它们对您生活的意义，也许大大地超出你的想象。



自立支援型智能看护系统

自立支援型智能看护系统中的机器人护理床，与现有养老院、医疗机构及家庭病床有着非常大的区别，机器人护理床是由左右两部分组成，可以严丝合缝地拼合成一张床，用户可以挪动到机器人护理床另外一半自动变形成为一张电动轮椅，并与床的另外一半完成自动分离，实现室内自由移动及康复功能。



客户体验三联护理床

这意味着行动不便的病患或老人，只需平躺着轻按一个按键，通过遥控手柄就能从卧室轻松地移动到公共场合看看电视，聊聊天，自己拿起碗筷吃饭甚至可以到阳台浇浇花、晒晒太阳。

这张智能机器人护理床还将与各种检测设备连通，通过云端交互，远程监控病患或老人的心率、血压等多项生理健康指数，并设有报警机制以应对突发状况。同时，为了更好体现产品人性化理念，我们专门为短时间或长期卧床的病患或老人设计了“自动清理”系统配置在护理床上，该系统可以自动判断人体排泄物，自动收集和烘干，完全无法自理的病患或老人在没有护理人员的帮助下也可保持身体的清洁，有效减轻护理人员精神和体力上负担。

与之配套的，还有一套轻便的智能设备移动介具机器人，能为下肢不便的病患或老人提供助力，就像有人稳稳地扶着他们，该款产品轻便简洁，具有智能化记忆功能，可以记忆不同的患者或老人使用习惯，帮助患者和病人自由行走，轻松地辅助他们从坐姿到站姿，从站姿到坐姿自动变化、原地180度转弯，辅助如厕、擦拭身体及洗澡等功能。

介绍完了上述两位智能化成员后，接下我们来了解一下第三位，移动监控机器人，即使有了上述两样产品护理，但机器人护理床和移动介具机器人依然只是个无声的产品。“孤独”比病痛更消磨人的意志，原来丰富多彩的生活变得苍白，令多少空巢老人变得沉默，失去信心。想要儿孙绕膝，又怕打扰他们的生活，“三联机器人”为此特别在护理系统中添加了“巡视监控机器人”，这台萌萌的机器人看起来非常可爱，小头大脚身子细长，操作简单，可是她会的绝活让人赞叹，她能够自动识别室内障碍物，自主巡逻监控一切变化，可监控卧床或行走老人任何危险变化，及时提示报警护理人员和子女们，当老人想跟子女儿孙唠嗑聊天时，她可以开启远程视频聊天，可以播放患者或老人喜爱的音乐，帮助他们消遣时间。



移动监控机器人

尽管上述几位成员还未真正上市，“自立支援型智能看护系统”在医院、养老院和家庭等场所已备受期待。目前全国各地养老院看护人数不足，导致即使将老人送进养老院，依然得不到妥善的陪护 -- 而机器人护理床、移动介具机器人和巡视监控机器人，对节省人力和提高护理效率是显而易见的。拥有自立支援型智能看护系统的医院及养老院，服务质量显著提升，无疑大大提升了口碑；再者令病患或老人与他们的家属更为安心，同时更大程度上让患者和老人活出尊严。

三联自立支援型智能看护系统中的上述其中三位“成员”们在本届科普展亮相，可能对于天真无邪的孩子们吸引不够大，但对于陪伴孩子们来的父母和老人们，我们智能看护系统还是让她们眼睛一亮，通过我们工程师专心讲解和他们的体验，他们都露出微笑的表情，伸出大拇指点赞。毕竟谁家没有老人呢？谁又真的不会老呢？把高科技用在老人和病患的身上，不仅是为他们的生活提供便利，让他们重新活出自信，也是为他们的家人解决了‘子欲养而亲不待’的大问题。

相信在不久的将来，“三联机器人”智能看护系统的上市，将为中国老年化社会和“空巢”带来新的解决方案，更多病患及老人在它的帮助下，摆脱成为“累赘”的悲观思想，找回生活真正的意义！