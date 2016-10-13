喜来登酒店及度假村首次入驻古城淄博

淄博喜来登酒店的开业将进一步增强喜来登品牌的先锋优势

中国淄博2016年10月13日电 /美通社/ -- 万豪国际（纽约证券交易所：MAR）旗下喜来登酒店及度假村，近期宣布淄博喜来登酒店开业。淄博喜来登酒店由华润置地（淄博）有限公司投资，酒店坐落于中国东部黄海之滨，是淄博市首家国际品牌酒店，也是喜来登在大中华区的第75家酒店。淄博喜来登酒店的开业将进一步强化喜来登品牌在新兴目的地的先锋优势。



淄博喜来登酒店外观效果图

“淄博是一个历史悠久的城市，同时也是山东省重要的商业中心。我们十分激动淄博喜来登酒店的开业将喜来登品牌的标志性产品与服务带给现代旅行者。”万豪国际北中国区副总裁鲍博楚表示，“喜来登在中国已成为一个标志性品牌，凭借其作为市场开拓者的领先实力和超过三十年的成功发展，喜来登在中国已成为家喻户晓的国际高端酒店品牌。”

淄博喜来登酒店拥有275间现代风格的客房和套房，每间均配备落地玻璃窗，高档床品及沐浴用品、48寸液晶电视、宽敞舒适的办公区及有线和无线高速上网。宾客可尽享各项休闲设施，在健身中心挥洒汗水，在室内恒温游泳池畅游；喜来登行政酒廊 (Sheraton Club Lounge)，为入住行政楼层的宾客提供免费早餐、全天供应的精美小食以及免费无线上网等专属服务。酒店所有区域均配备PM2.5室内新风过滤系统，可有效改善空气品质。

淄博喜来登酒店提供一系列别具特色的用餐体验。酒店大堂吧提供喜来登品牌全新推出的“对味”(Paired) 菜单 -- 一项新颖的饮食方案，将精美小食与高档葡萄酒，精酿啤酒完美搭配。两个风格迥异的餐厅可为宾客提供多样的美食珍馐，宾客可在盛宴标帜餐厅® (FEAST®) 体验国际风味美食，或在采悦轩中餐厅 (YUE®) 尽享正宗地道的鲁菜、东北菜和粤菜。

酒店拥有逾2,356平方米的多功能宴会及会议设施，包括一间面积为1,100平方米的无柱式大宴会厅及8个多功能会议室。所有会议及活动场所均配备一流的视听设备，互联网连接以及多功能无线会议设施。淄博喜来登酒店将会是各类公司会议及宴会活动的理想选择。

“淄博喜来登酒店坐落在淄博的商业中心地带，宾客从房间内便可欣赏到淄博的城市美景，”淄博喜来登酒店总经理柳军先生表示，“我们非常开心酒店的开业能够带动淄博的经济发展，也欢迎八方宾客来此探索淄博的古今文化。”

淄博位于山东省中部，南依泰山，北临黄河。这里曾为齐国故都，其历史可追溯至2000年前。城市拥有多间博物馆，可让宾客充分了解淄博的悠久历史和齐文化。如今，淄博以其雄厚的产业基础而享誉盛名。淄博喜来登酒店位于淄博市商业中心 -- 张店区。从酒店出发，步行即可前往周边的商业及政府办公楼，同时，丰富的购物与娱乐选择亦近在咫尺。酒店地理位置便利，距淄博火车站仅1.5公里，距济南火车站约117公里（高铁约40分钟），距济南遥墙机场96公里（驱车约90分钟）。

为庆祝酒店盛大揭幕，淄博喜来登酒店推出开业优惠，人民币499元净价（起），即可入住豪华客房一晚，享受免费宽带及无线上网服务，SPG俱乐部会员可享受双倍积分礼遇。此优惠有效期自开业之日起至2017年4月18日。

欲了解更多淄博喜来登酒店的信息或预订，请致电 (86) (533) 626 8888 或客户服务中心 4008 688 688, 或访问 http://sheraton.com/zibo。

喜来登酒店及度假村

万豪国际旗下喜来登酒店及度假村在超过70个国家的440多家酒店中帮助宾客探索、享受、体验旅途中的多样可能性，让旅行变得更精彩。喜来登持续不断通过创新的宾客体验、与众不同的设计、多渠道市场推广以及聚焦服务品质提升等各项措施，使品牌始终保持强劲势头。了解更多信息，请访问www.sheraton.com。

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161013/0861610541