迈科集团投资中西部陆港金融小镇，构建企业西进平台

西安2016年10月13日电 /美通社/ -- 如今的“西安国际内陆港”将和上海自贸区地位一样，成为又一个投资和贸易的追逐区域。这对当下苦于寻找市场、苦于产品输出、苦于转型中的中国企业来说，将是重大的机遇。作为西安民营经济的一支重要力量 -- 西安迈科金属集团（以下简称“迈科集团”），为中国企业提供一个轻松入驻“西安国际内陆港”以及中国企业的西进战略平台 --“中西部陆港金融小镇”。



中西部陆港金融小镇全景

基于集团坚持以大宗商品贸易为依托，以交易市场电商服务平台为载体，以金融服务和市场服务为核心，由传统贸易型企业向商品金融服务商转型的发展战略，2011年，迈科集团以高达20多亿人民币的投资规模，联合西安国际港务区，在区域内破土了当时还叫“中国中西部大宗商品交易中心”的项目，5年后的今天，这座总建筑面积约33万平方米的建筑群落地。现在，该项目名称被易为更简单明了的“中西部陆港金融小镇”。

西安机遇，说来就来

公元前2世纪，一条通往西域的道路 -- 丝绸之路，成为中西交通的纽带。这条线路东起古都长安（即今日之西安），向西直贯中亚、西亚和欧洲，通过这条横穿亚欧的大道，中国丝绸源源不断地运向中亚和欧洲。但是，这条当时全球最大的贸易线路，却在公元600年由于波斯人与拜占庭帝国的战争戛然而止，使得中国与中亚、西亚和欧洲的贸易断裂长达千年之久。

现在，这条源自西安的丝绸之路又一次获得新生。去年，在国家发改委、外交部、商务部联合公布的《“一带一路”愿景与行动》中，不仅将西安确定为“丝绸之路经济带核心区”，而且将“支持西安建设国际陆港”上升到国家战略层面。

其实，在“一带一路”出台战略之前，西安就已提前在2008年成立了“西安国际港务区”，正是今天的“西安国际内陆港”。



中西部陆港金融小镇外景

“西安国际内陆港”是西安执行“一带一路”战略中的重中之重，而“中西部陆港金融小镇”正是这个“重中之重”的棋局。“中西部陆港金融小镇” 以大商道大宗商品电子交易中心、陕西联合商品交易中心、碳排放权交易中心、金融资产交易中心、股权众筹交易中心、文化艺术品交易中心、黄金贵金属交易中心、跨境结算平台、以及西安国际港务区科技型中小企业孵化基地等 “七中心、一平台、一基地”为战略蓝图，构建中国最大的新金融生态链。

西安国际港务区成立初衷是，在不沿江、不沿海、不沿边的西安，打造中国首个大型“国际内陆港”，将沿海国际港口多种港务功能在西安进行延伸，做沿海国际港口在西安的集中服务区。在其范围，不仅具有普通物流园区的基本功能，还具有保税、仓储、海关、边检、商检、检疫、结汇银行、保险公司、船务市场及船运代理等国际港口所具有的多种功能。



中西部陆港金融小镇内景

直击贸易与金融痛点

作为各入驻企业的办公场所，“中西部陆港金融小镇”提供了一个极具超现实主义感的环境。整座“中西部陆港金融小镇”为7栋高约一百米的建筑群体组成，项目由世界著名设计机构汉诺森承担设计，

主视觉由象征着21世纪新丝绸之路的支点“桥”和象征着确保世界交易发展的“金印”的主楼构成。

“中西部陆港金融小镇”希望在这里形成一个新金融生态链 -- 通过引导大宗商品交易、保险、基金、融资租赁、银行与非银行金融机构以及进出口企业落户，形成“千家金融企业、万名金融精英”的聚集地，成为管理资产金额5000亿人民币、年利润超过20亿人民币，以西安为中心，辐射全国、连通世界的物流金融中心。为此，迈科集团提出了一个关于“七中心、一平台、一基地”为主要内容的多层次、多渠道综合交易与金融服务体系计划，即大商道大宗商品电子交易中心、陕西联合商品交易中心、碳排放权交易中心、金融资产交易中心、股权众筹交易中心、文化艺术品交易中心、黄金贵金属交易中心、跨境结算平台、以及西安国际港务区科技型中小企业孵化基地。

实际上，迈科集团提供的这一交易与金融服务体系计划，都一一奔着中国企业的痛点而去。以其中的大商道大宗商品电子交易中心（以下简称“大商道”）、跨境结算平台为例：

所谓大商道，就是通过对大宗商品使用“互联网+”的解决方案，形成全国最大的商品交易闭环的互联生态，其横贯电子交易平台到仓储物流平台、再到融资结算平台、信息数据平台，以及风险控制、交易方式创新等每一个细分链环节。

以融资结算环节为例，众所周知，当前企业融资难的问题特别突出，而在大商道，这一问题可以迎刃而解。方法叫做“合同融资”。具体做法为，卖方交易商以现货仓单位资源挂牌，买方交易商摘牌后，通过大商道签订电子交易合同，支付保证金，经过线上融资由银行支付剩余货款，完成现货交易后，获得现货所有权并作为银行融资项下担保物，再通过后期销售回款或者自有资金一次或多次赎回货物。

至于跨境结算，用人民币实行外贸结算，对于中国外贸企业来说，最大的好处就是能规避汇率风险。迈科集团本身也是陕西开办跨境人民币结算业务的头批企业之一，因此希望更多的中国企业入驻“中西部陆港金融小镇”后，其可以在扶持平台直接客户及上下游客户贸易的同时，整合境内外跨境结算渠道及优质资源，提供方跨境结算，实现多方共赢。目前，迈科集团已经联合中国银行，为各企业提供此项服务。

锻造新金融生态链

“中西部陆港金融小镇”的愿景，是一个相当庞大、大胆的计划，一旦实现，不仅比肩上海自贸区，而且将在西部加速推进“一带一路”国家战略的进程。现在的问题是，“中西部陆港金融小镇”要达成其愿景，首先需要的是各界企业共同来参与，并形成一个新金融的生态链，而“中西部陆港金融小镇”又将如何给各企业带来价值和发展机会？

区位优势：按照“一带一路”规划，西安的定位是“内陆型改革开放新高地”，这就意味着西安与上海、深圳具备同样的战略高度。具体而言，西安将成为亚洲最大城际枢纽，西安至全国将开通最大规模物流配送和中转。西安国际港务区是西安执行“一带一路”战略中重中之重，而“中西部陆港金融小镇”正是这个“重中之重”的棋局，其势必使所有参与企业分享到这场国家的战略红利。

政策优势：电子商务和交易平台既是国家鼓励发展的朝阳产业，又是有着严格审批和监管制度的高门槛产业。这就意味着获得准入的企业将享受到国家一系列优惠政策和支持措施。西安国际港务区作为“国家级电子商务示范基地”，对于入区的相关企业也有着更加切实的激励机制和优惠政策，作为“中西部陆港金融小镇”中的任何企业，都同样通过一系列的政策优势，保证自己的的健康、持续、稳定发展。

创新优势：“互联网+”的应用，是对传统市场、交易、文化的一次革命，是产业升级的创新途径和强劲动力。最突出的创新表现在两个方面：一是突破和跨越作用。使不同行业、不同领域、不同所有制形式的产业突破了传统的樊篱和壁垒，在公开、公正、公平的交易平台上同步交易，真正达成资源共享、风险共担和守信、安全、快捷、低成本的交易模式；二是聚集和带动辐射作用。一方面，以商品交易为龙头，带动了产品要素等各环节的交易，形成了整个产业链的交易体系，这种交易体系有无限放大的效应，带动了整个产业的升级和发展。另一方面，与商品交易相关的生产、交易、金融、物流、仓储、保险等行业在此聚集，又带动了所有相关行业的发展。同时，围绕着“中西部陆港金融小镇”，现代服务业也将迎来发展机遇，对地方经济起到促进作用。

按照“中西部陆港金融小镇”的目标，到2020年，小镇通过集约化引进15-20家银行、300家左右贸易企业和进出口企业、100家左右融资租赁企业、300家“双创”企业，并培育300家以上、辐射带动周边200家以上各类私募基金、公募基金、保险、金融服务以及相关财务管理中介机构等，管理资产金额超过5000亿元人民币，年实现利税超过20亿元，形成一个“千家金融企业、万名金融精英”的聚集地。

截至2016年9月底，项目招商签约近86家企业，其中办公面积300平米以下的进驻企业60家，办公面积300 - 500平米的中型企业14家，500平米以上的大型企业12家，共租赁标准房源156套，面积合计37462.05平米。目前标准房源存量450套，存量面积186887.9平米。按套数核算，出租率为25.74%；按租赁面积核算，出租率为20.7%。在入驻企业中，不乏有中国银行、中国工商银行、北京银行、中国电力投资集团、中国五矿集团、中粮集团等一批重量级企业。按照这样的进度，未来的“中西部陆港金融小镇”也一定会成为联通世界、蜚声国际的物流金融热点区域。