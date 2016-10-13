韦莱韬悦发布最新港股中国上市公司业绩、薪酬报告

2015年港股中国公司整体业绩增速放缓，CEO付薪水平增长与业绩增长率一致为4%

北京2016年10月13日电 /美通社/ -- 领先的全球性咨询、保险经纪和解决方案公司韦莱韬悦近日发布2015~2016年《港股中国上市公司高管薪酬、股权激励与员工持股研究报告》。数据研究显示，2015年，港股中国公司营业收入增长及净利润增长均为4%，整体业绩增速同比放缓。其中，金融和医疗保健行业业绩表现突出，收入及净利润增长率均超过10%。CEO付薪水平同比增长4%，与业绩增长率一致。其中，公用事业和信息技术行业增长率最高。

2015年港股中国公司CEO现金薪酬中位值为154万，其中房地产行业CEO现金薪酬中位值为321万，继续领跑港股市场；红筹股公司CEO现金薪酬中位值为220万，高于其他类型公司。

从中位水平变化来看，金融与能源行业CEO现金薪酬中位水平较去年较大幅下降，其他行业均有不同程度的提升或持平。从绝对水平来看，房地产行业CEO付薪水平位列第一，中位值约为321万元，自2010年首度超过金融行业后，已连续六年领跑市场。由于2015年金融行业CEO付薪水平大幅下降，信息技术行业超越金融行业位列第二，CEO付薪中位值为189万元。分企业类型来看，红筹股公司CEO现金薪酬中位达到220万，H股公司多为国有企业，受限薪等因素影响，CEO总现金薪酬中位约77万。

2015年CEO总现金薪酬前十名共覆盖5个行业，均值达到人民币4,009万，第一名约为第十名的10倍 。

CEO现金薪酬前十名公司包括恒大地产、联想集团、创维数码、富智康集团、腾讯控股、广发证券、中渝置地、联想控股、龙湖地产、万达商业。付薪前十名的CEO中，房地产和信息技术行业占比最多，各占4席。

2015年CEO总直接薪酬中长期激励占比接近30%。付薪前十名CEO中，长期激励占比大多超过45%。总直接薪酬水平前十名CEO中，房地产和信息技术行业分别占4席和3席。CEO直接薪酬前十名公司包括恒大地产、联想集团、阿里影业、创维数码、富智康集团、腾讯控股、华南城、华熙生物科技、龙湖地产、远洋地产。

2015年接近70%的港股中国公司拥有长期激励计划。

分企业类型来看，红筹股公司和其他赴港上市中国公司长期激励普及率均在80%以上，但H股长期激励普及率相对较低、仅为25%；分行业1来看，消费品、房地产和信息技术行业长期激励普及率均高于70%。

2015年股票期权仍是港股中国公司使用最为普遍的长期激励工具。已经连续3年占比70%以上。

2015年，长期激励授予稀释率中位值为1.04%，为近五年来最低水平。

长期激励摊销价值占收入/净利润的比例相比去年小幅提升，全行业（摊销价值/收入0.3%；摊销价值/净利润2.7%）中，医疗保健（摊销价值/收入0.9%；摊销价值/净利润4.9%）和信息技术行业（摊销价值/收入0.6%；摊销价值/净利润5.0%）长期激励力度较高。

关于此次调研

2015~2016年《港股中国上市公司高管薪酬、股权激励与员工持股》调研样本为截至2016年6月30日在港股上市的669家公司，韦莱韬悦对上述公司的高管薪酬、长期激励和公司治理披露信息进行了整理和分析。

1 此分析仅对充足样本量（样本超过15个）的行业进行分析

韦莱韬悦简介

韦莱韬悦（NASDAQ：WLTW）是一家领先的全球性咨询、保险经纪和解决方案公司，帮助世界各地的客户把风险变成增长机遇。自1828年成立以来，韦莱韬悦已在120多个国家拥有39,000名员工。我们设计和提供完善的解决方案来管理风险、培育人才、实现利益最大化及增强资本的力量，让组织与个人得到有力保障，并日益发展壮大。我们以独到眼光洞察人才、资产与理念之间的重要交集 -- 这是推动经营绩效增长的动态公式。与您携手，激发潜能。更多信息，请访问 willistowerswatson.com。