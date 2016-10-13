TUV莱茵携手广州特检院 提升防爆安全领域人员能力

华南首期IECEx 05爆炸性环境人员资格评定圆满结束

广州2016年10月13日电 /美通社/ -- 10 月12日-14 日，德国莱茵TUV（以下简称“TUV莱茵”）携手广州特种机电设备检测研究院（国家防爆设备质量监督检验中心（广东）），举办了“IECEx 05：爆炸性环境人员能力认证”及“模块 000,001 能力培训和评估：应用防爆基本准则”培训。为期3 天的课程培训和评估中，TUV莱茵的专家讲师结合实例和经验，为10多名培训学员详细解析防爆产品认证和流程要求，并分享了防爆安全经验，内容涵盖所有基于 IEC 60079-x 的防爆基础方面的信息，成功通过笔试的与会者，最终获得人员能力证书（Certificate of Personnel Competence, CoPC）。



TUV莱茵华南首期IECEx 05爆炸性环境人员资格评定圆满结束

近年来，国内爆炸安全事故时有发生，防爆安全已成为工业领域必备的安全手段。从钻井船和生产储卸油装置等海工领域、石油炼化、石油加工、油气储罐，到谷物加工和储存、化学品加工、化肥厂、炼糖厂、飞机加油中心、飞机库等各个相关领域，从现场设施和人员入手，有效降低爆炸事故的风险越来越成为不容忽视的问题，防爆产品制造商，最终业主，工程承包商，维修及保养服务机构只有经济高效地掌握防爆安全技术，才能在激烈的市场竞争中制胜。

在欧洲，东南亚等世界其它地区，爆炸区域标准经历了显著变化，包括更新的安装标准EN/IEC 60079-14、新的改进的保护概念，以及设备选择方法和新的设备分组。其中，最显著和重大的变更是设计防爆设备和系统的个人强制培训和能力证明的要求。人员能力框架的 IECEx 05认证（CoPC）针对全球爆炸区域设备、安装和服务相关人员认证提供了认可的能力标识，全球的公司可以看到这些用以证明持有者有能力安全地执行防爆工业相关任务、操作防爆设备并保证防爆设备被安全正确操作的证据。

TUV莱茵大中华区防爆安全服务总经理张小龙先生作为此次培训的讲师，结合实例和经验，基于IEC 60079-x的防爆基础内容，就防保基本准则、防爆安全标准IEC 60079-x、认证和文件、IECEx框架和规则、现场防爆安全评价（ATEX137 1999/92/EC）及IECEx 05人员资格评定等主题进行了阐述和解读。IECEx 05作为防爆业内最权威的人员资格评定办法，近年来越来越受到众多企业人员的关注。2016年最后一期IECEx05公开课培训将在年底前举办，敬请期待！