上海希尔顿酒店邀请白血病患儿现场观看网球大师赛

“网”住希望 童梦成真

上海2016年10月13日电 /美通社/ -- 上海劳力士网球大师赛正在旗忠网球中心如火如荼地进行。上海希尔顿酒店已连续十年成为这一网坛顶级赛事的荣誉赞助商及唯一指定官方酒店。10月11日上海希尔顿酒店邀请了5名来自上海复旦大学附属儿科医院的白血病患儿共赴空中包厢观赛，让他们走出病房感受网球运动的魅力，给孩子们带来与众不同的一天。



慈善活动照片

下午5时许， 网球中心的希尔顿空中包厢就迎来了这群特殊的客人，希尔顿蓝色能量成员陪同患儿观看网坛名将德约科维奇的首秀大战，向他们讲解精彩赛事、鼓励他们以拼搏顽强的运动精神为榜样与病魔作战。同时，酒店主厨还特别为患儿提供了营养均衡的有机膳食菜肴。赛后，小朋友们精心绘制了图画与礼物赠送给选手与酒店工作人员。孩子们脸上幸福满足的笑容感染了在场的所有人。

酒店总经理格得.克瑙斯特先生说道：“希尔顿品牌一直非常重视积极回馈社会，十月恰逢希尔顿全球服务月，酒店很希望通过这次的活动让孩子们暂时忘却病痛的折磨，尽情享受观看顶级赛事的体验。我们会毫不犹豫的尽我们所能给到慈善活动最大的支持，也希望带动更多有志于慈善的人士参与到关爱白血病儿童的爱心接力中，鼓励孩子们要勇敢面对并战胜病魔。”

关于上海希尔顿酒店

上海希尔顿酒店坐落在高雅的前法租界区域，地处繁华的商业和娱乐中心。酒店屡获奖项，拥有先进的希尔顿会议设施。共18间会议室，其中更有装饰一新的大宴会厅，灵活满足各种会议需要。行政酒廊、商务中心，随时满足您的商务需求。健身中心，泳池，壁球场和网球场，亦使您的旅途倍添惬意轻松。上海希尔顿酒店已连续十年成为劳力士网球大师赛唯一指定官方酒店。

关于希尔顿全球

希尔顿全球（NYSE: HLT）是国际最具知名度的酒店管理公司之一，在全球100个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾4,600家酒店与分时度假酒店，超过758,000间客房。96年来，希尔顿全球致力于延续为全球客户提供优质服务的传统。希尔顿全球拥有十三大卓越酒店品牌，包括：希尔顿酒店及度假村（Hilton Hotels & Resorts）、华尔道夫酒店及度假村（Waldorf Astoria Hotels & Resorts）、康莱德酒店及度假村（Conrad Hotels & Resorts）、希尔顿嘉诺宾酒店（Canopy by Hilton）、珂瑞希尔顿精选酒店（Curio – A Collection by Hilton）、希尔顿逸林酒店及度假村（DoubleTree by Hilton）、希尔顿安泊酒店（Embassy Suites by Hilton）、希尔顿花园酒店（Hilton Garden Inn）、希尔顿欢朋酒店（Hampton by Hilton）、Tru by Hilton、希尔顿欣庭酒店（Homewood Suites by Hilton）、希尔顿惠庭酒店（Home2 Suites by Hilton）和希尔顿分时度假俱乐部（Hilton Grand Vacations）。同时，屡获殊荣的常客奖励计划希尔顿荣誉客会®（Hilton HHonors®）亦由希尔顿全球统一管理。希尔顿荣誉客会会员可在希尔顿全球官方渠道直接预订客房，并享受免费高速无线网络和电子设备，通过希尔顿荣誉客会专属应用进行登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店。更多详情请登录news.hiltonworldwide.com，并在Facebook、Twitter、Youtube、 Flickr、Linkedln和Instagram上与希尔顿全球联系。

关于希尔顿酒店及度假村

在过去的一个世纪，希尔顿酒店及度假村在全球各个角落诚挚地欢迎宾客到来，其足迹遍布6大洲，拥有超过570家酒店及度假村。希尔顿酒店及度假村为每一位远道而来的宾客打造值得纪念的旅行回忆和温馨体验。作为希尔顿全球的旗舰品牌，希尔顿酒店及度假村是具有前瞻性的全球领导者，延续了品牌的创新传统，积极开发新产品与服务，满足全球旅行者不断提高的品味与需求。屡获殊荣的希尔顿荣誉客会面向希尔顿酒店及度假村，其会员可在希尔顿全球官方渠道直接预订客房，享受免费高速无线网络和电子设备，通过希尔顿荣誉客会专属应用进行登记入住、选择房间、使用电子门卡自如出入酒店并可享受最大优惠力度。查看最新消息请登录news.hilton.com，最新酒店特惠请登录www.hilton.com或www.hilton.com/offers。