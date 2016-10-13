孟山都公司荣获 “CSR中国教育奖”社会责任践行先锋奖

北京2016年10月13日电 /美通社/ --由 CSR 中国教育联盟发起的 2016年第二届“CSR 中国教育奖”颁奖仪式于9月27日在北京举行。“孟山都中国奖学金”项目荣获“CSR 中国教育奖”社会责任践行先锋奖，并入选《2016年“CSR中国教育奖”优秀案例选编》。

“CSR中国教育奖”是2014年在团中央学校部倡议指导下，在教育部、工信部等相关单位支持下，由多家机构联合发起的，在中国教育领域颇具影响力的官方奖项，用于鼓励和表彰支持中国教育发展的优秀 CSR 项目。

“孟山都中国奖学金”是孟山都公司在中国持续多年支持中国教育发展的重点项目。从2009年开始，孟山都公司就在中国多所农业大学及科研院校设立了“孟山都中国奖学金”，为植物保护、农学、微生物学、分子生物学、生物信息学和农业经济等农业相关领域的优秀学生提供奖励及经济支持。

除设立“孟山都中国奖学金”项目外，孟山都公司还积极支持农业大学及科研院校开展农业技术交流活动，鼓励在校学生与国际领先农业公司进行交流，并为合作研究机构提供科研基金支持科研项目开展，多维度支持中国农业高等教育发展和农业技术研究。截止2016年，孟山都公司在中国农业教育领域累计投入已达700多万人民币。

农业的可持续发展需要创新开拓精神、独立思考能力，及持续的人才培养。作为全球领先的农业可持续发展解决方案的提供者，孟山都重视农业创新人才的培养，并致力于与中国政府、科研和教育机构等各界保持紧密合作，激励广大学子投身农业科技，为中国粮食安全和全球农业可持续发展贡献力量。

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