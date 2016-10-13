日本Adventure World让新生大熊猫公开亮相，并开展征名活动

日本和歌山2016年10月12日电 /美通社/ -- 位于日本关西和歌山县白滨、致力于“让人类亲近动物和自然”的主题公园Adventure World现在让在9月18日出生的雌性大熊猫及其母亲公开亮相，并为这只新生的大熊猫公开征名。

大熊猫宝宝如今生长状况稳定，深得母亲良浜(Rauhin)的宠爱。由于在大熊猫宝宝稳步增加体重的时候养育顺利，Adventure World让良浜和新生宝宝从10月1日起公开亮相。

Adventure World还邀请公众为新生的大熊猫命名，希望大熊猫宝宝能够在公众的关爱下茁壮成长。

（图片1： http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104040/201610115134/_prw_OI1fl_1LCek0fO.jpg ）

大熊猫宝宝公开亮相的细节

- 亮相开始之日：2016年10月1日

- 每天亮相的时间：上午9:45至10:05/下午2:40至3:00

- 亮相地点：繁育中心

*大熊猫妈妈良浜和它的宝宝将会一起亮相。游客将能看到大熊猫妈妈良浜如何“带孩子”。

*随着大熊猫宝宝的成长，公开亮相的时间可能会有所变化。

*亮相可能会根据大熊猫“母女”的身体状况调整/取消。

为大熊猫宝宝公开征名

Adventure World现在为在2016年9月18日出生的大熊猫宝宝（妈妈是良浜）公开征名。*一人只可提议一次。

- 征名时间：2016年10月1日至11月30日

- 如何提议：

(1) 在Adventure World的平板电脑/纸质表格上填写提议的名字

(2) 访问我们的网站(http://pandababy-aws.com/ )并填写“熊猫宝宝征名”表格

(3) 寄信（明信片）

- 选定名字：Adventure World将聘请一个评审团来从提议的名字中选择大熊猫宝宝的名字。

- 公布名字：Adventure World将在公园和网站上公布最后选定的名字。

快乐的大熊猫家族

（图片2：http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M104040/201610115134/_prw_OI4fl_B05w3qJF.jpg ）