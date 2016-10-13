华图教育解读最新发布的2017国考大纲“变数”引关注

北京2016年10月13日电 /美通社/ -- 2017年国家公务员考试录用公告刚刚发布，本次招录共有120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位参加，计划招录2.7万余人。考生报名主要采取网络报名的方式，报名时间为2016年10月15日至24日。公共科目笔试定于2017年11月27日在全国各省会城市、自治区首府、直辖市和个别较大的城市同时举行。

打击考试违纪依然是今年的主旋律。在申请报名时，报考人员要仔细阅读诚信承诺书，提交的报考申请材料应当真实、准确。报考人员提供虚假报考申请材料的，一经查实，即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取考试资格的，将按照公务员录用考试违纪违规的有关规定处理。

国家公务员考试中对于“四项目人员”设有专门的职位，有些职位对此类人员也有利好报考政策。华图教育对于“四项目人员”报考国家公务员考试的注意事项进行如下说明。



一、15%职位用于招录大学生村官等基层人员

国家公务员考试中明确规定，“四项目人员”包括：中央机关直属市（地）级机构职位、县（区）级及以下职位（含参照公务员法管理的事业单位）15%左右的计划用于招录服务期满、考核合格的大学生村官、“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员。 服务基层四项目人员在服务期内若被借调到其它政府机关进行外派工作，华图教育提醒，协助工作时间并不计入服务年限。四项目人员服务期时间必须累计满一个服务期，未达到时间条件者，不享受相关优惠政策，并不能报考相关定向职位。 对于“四项目人员”，地处艰苦边远地区的中央机关直属机构县（区）级以下职位（含参照公务员法管理的事业单位）根据《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》（人社部发〔2014〕61号）采取措施适当降低进入门槛。 “四项目人员”必须向考试单位提供真实有效的相关证明材料。华图教育提醒，这些材料需要相关单位或人事部门出具证明，交于考试单位进行资格审查，若情况虚假，予以取消考试资格。

二、五大注意事项必须知 年龄放宽到40岁

在此次招考中许多职位都要求应届毕业生身份，这就给应届毕业生增加了更多的职位选择。但是，华图教育专家指出，应届毕业生在报考的过程中，仍有许多需要注意的方面。

注意事项一：应届毕生的年龄要求是18周岁以上、35周岁以下（1980年10月15日至1998年10月15日期间出生），2017年应届硕士研究生和博士研究生（非在职）人员年龄可放宽到40周岁以下（1975年10月15日以后出生）。

注意事项二：拥有应届毕业生身份的人员，除了2017年7月31日前当年毕业且取得毕业证书的普通高校毕业考生之外，还包括其它满足条件的未就业全日制高校毕业生，具体条件可咨询用人单位，具体要求有些差异。

注意事项三：应届生在校期间的任何社会实践经历都不可以作为基层工作经验。华图教育专家提醒，若应届毕业生具有基层工作经历，其条件必须符合职位规定的基层工作年限和要求，可以报考相关职位。

注意事项四：应届硕士生或博士生不可以以本科身份报考，华图教育专家指出根据国家公务员考试政策规定：“招录职位表中所要求的学历为报考人员所获得的最高学历。社会在职人员应以其已经获得的最高学历进行报考，应届高校毕业生以即将获得的最高学历进行报考。”

注意事项五：应届毕业生资格审查时必须材料齐全，并能提供应届生身份的证明。在填写相关报名表时一定要做到内容真实有效，若出现虚假状况，资格审查不予以通过，其后果自负。

三、基层工作经历如何界定？时间怎么算？

（一）基层工作经历

基层工作经历，是指具有在县级及以下党政机关、国有企事业单位、村（社区）组织及其他经济组织、社会组织等工作的经历。在军队团和相当于团以下单位工作的经历，退役士兵在军队服现役的经历可视为基层工作经历。报考中央机关的人员，曾在市（地）直属机关工作的经历，也可视为基层工作经历。

现役军人、在读的非应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员，不能报考。

华图教育专家提醒，中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员，中央机关直属市（地）级机构职位、县（区）级及以下职位（含参照公务员法管理的事业单位）15%左右的计划用于招录服务期满、考核合格的大学生村官、“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员。地处艰苦边远地区的中央机关直属机构县（区）级以下职位（含参照公务员法管理的事业单位）根据《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》（人社部发 [2014] 61号）采取措施适当降低进入门槛。

（二）基层工作经历计算时间

2017年国家公务员考试基层工作经历的计算时间：

起始时间：在基层党政机关、事业单位、国有企业工作的人员，参加“大学生村官”、“三支一扶”（支教、支农、支医和扶贫）、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等中央和地方基层就业项目人员，华图教育专家指出，基层工作经历时间自报到之日算起；在其他经济组织、社会组织等单位工作的人员，基层工作经历时间以劳动合同约定的起始时间算起。 截止时间：2017年国家公务员考试基层工作经历的计算时间统一截止到2016年10月。

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