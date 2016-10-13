华图教育解读最新发布的2017国考大纲“变数”引关注

北京2016年10月13日电 /美通社/ -- 2017年国家公务员考试录用公告刚刚发布，本次招录共有120多个中央机关及其直属机构和参照公务员法管理的单位参加，计划招录2.7万余人。考生报名主要采取网络报名的方式，报名时间为2016年10月15日至24日。公共科目笔试定于2017年11月27日在全国各省会城市、自治区首府、直辖市和个别较大的城市同时举行。
打击考试违纪依然是今年的主旋律。在申请报名时，报考人员要仔细阅读诚信承诺书，提交的报考申请材料应当真实、准确。报考人员提供虚假报考申请材料的，一经查实，即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取考试资格的，将按照公务员录用考试违纪违规的有关规定处理。
国家公务员考试中对于“四项目人员”设有专门的职位，有些职位对此类人员也有利好报考政策。华图教育对于“四项目人员”报考国家公务员考试的注意事项进行如下说明。
一、15%职位用于招录大学生村官等基层人员
二、五大注意事项必须知 年龄放宽到40岁
在此次招考中许多职位都要求应届毕业生身份，这就给应届毕业生增加了更多的职位选择。但是，华图教育专家指出，应届毕业生在报考的过程中，仍有许多需要注意的方面。
注意事项一：应届毕生的年龄要求是18周岁以上、35周岁以下（1980年10月15日至1998年10月15日期间出生），2017年应届硕士研究生和博士研究生（非在职）人员年龄可放宽到40周岁以下（1975年10月15日以后出生）。
注意事项二：拥有应届毕业生身份的人员，除了2017年7月31日前当年毕业且取得毕业证书的普通高校毕业考生之外，还包括其它满足条件的未就业全日制高校毕业生，具体条件可咨询用人单位，具体要求有些差异。
注意事项三：应届生在校期间的任何社会实践经历都不可以作为基层工作经验。华图教育专家提醒，若应届毕业生具有基层工作经历，其条件必须符合职位规定的基层工作年限和要求，可以报考相关职位。
注意事项四：应届硕士生或博士生不可以以本科身份报考，华图教育专家指出根据国家公务员考试政策规定：“招录职位表中所要求的学历为报考人员所获得的最高学历。社会在职人员应以其已经获得的最高学历进行报考，应届高校毕业生以即将获得的最高学历进行报考。”
注意事项五：应届毕业生资格审查时必须材料齐全，并能提供应届生身份的证明。在填写相关报名表时一定要做到内容真实有效，若出现虚假状况，资格审查不予以通过，其后果自负。
三、基层工作经历如何界定？时间怎么算？
（一）基层工作经历
基层工作经历，是指具有在县级及以下党政机关、国有企事业单位、村（社区）组织及其他经济组织、社会组织等工作的经历。在军队团和相当于团以下单位工作的经历，退役士兵在军队服现役的经历可视为基层工作经历。报考中央机关的人员，曾在市（地）直属机关工作的经历，也可视为基层工作经历。
现役军人、在读的非应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员，不能报考。
华图教育专家提醒，中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员，中央机关直属市（地）级机构职位、县（区）级及以下职位（含参照公务员法管理的事业单位）15%左右的计划用于招录服务期满、考核合格的大学生村官、“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员。地处艰苦边远地区的中央机关直属机构县（区）级以下职位（含参照公务员法管理的事业单位）根据《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》（人社部发 [2014] 61号）采取措施适当降低进入门槛。
（二）基层工作经历计算时间
2017年国家公务员考试基层工作经历的计算时间：
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