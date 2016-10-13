第二十一次全国儿科学术大会将至 雀巢健康科学助力参与

珠海2016年10月13日电 /美通社/ -- 10月20-23日，由中华医学会儿科分会主办的第二十一次全国儿科学术大会将在广东珠海举办。全国儿科学术大会一直致力于搭建高端的专科学术交流平台，推动儿科转化医学的研究及临床应用，促进我国儿科学的发展。

本次大会邀请到新加坡、美国、意大利、法国、日本、英国、香港、澳门、台湾等10余个国家和地区的40多位著名儿科医学专家，他们来自新生儿、消化、呼吸、肾脏、内分泌、遗传代谢、儿童保健、感染、重症医学等领域，将为国内儿科学界带来全球视野，与国内的儿科专家同场交流。大会主席、中华医学会儿科学分会主任委员赵正言表示：“全国儿科学术大会作为国内最具国际性、权威性、高知识性、高互动性的儿科学术会议，不仅网罗了国内儿科的顶尖人才，更是中国儿科走向世界，向世界展现自我的窗口。”



雀巢健康科学助力参与第二十一次全国儿科学术大会

儿童健康关系千家万户，与国家发展和社会进步息息相关。随着二孩政策全面放开，我国儿童医疗服务刚需强劲。根据国家卫计委的数据，目前我国0-14岁儿童约2.3亿人，随着全面二孩政策落地，新生儿数量将在未来几年呈递增态势，预计到2024年儿童人口有望达到2.65亿人。与此同时，2015年儿科门急诊人数就达到5.4亿人次，占全部门急诊人数的9.6%。

大会执行主席、中华医学会儿科学分会候任主任委员王天有表示：“广大儿科医务工作者承担着守护儿童健康的光荣使命，需要不断提高业务素质来为儿童健康提供优良服务。”为期三天的会议交流形式丰富多元，共有44个境外专家演讲、177个专题报告、36个疑难病例讨论，设有论文演讲竞赛、专家面对面等多种学术交流形式，其中专场讨论包括护理专场、感染专场、肾脏专场、急救专场、遗传代谢内分泌专场、呼吸专场、新生儿专场、临床药理专场、神经专场、消化专场、血液专场、儿童全科专场、免疫专场、发育行为专场、儿童保健专场等。大会还设有青年委员科研专场，给青年人才提供展示自我的平台。



乳蛋白深度水解配方奶粉肽敏舒

全国儿科学术大会是中国儿科界一年一度的盛会，每年同样吸引着该领域的专业研究机构和厂商关注。今年，雀巢健康科学邀请了全国各地100多位儿科医生参会，并将于10月21日举办卫星会，届时，大会主席赵正言将担任卫星会主席，中华医学会儿科分会委员、中华医学会儿科分会消化学组组长龚四堂教授将综合国内外的研究结果，为与会者讲解CMPA（牛奶蛋白过敏）患儿的营养管理。

过去十年间，婴幼儿食物过敏的患病率急剧增长。虽然CMPA是最为常见的婴幼儿食物过敏之一，但是却难以诊断。肽敏舒和恩敏舒是雀巢健康科学为患有食物过敏和不耐受的婴幼儿研发的特殊医学用途婴儿配方食品。肽敏舒是深度水解的低致敏配方奶粉，与会者将会在龚四堂教授的演讲中了解到，以肽敏舒为代表的含乳糖深度水解配方食品如何在CMPA患儿营养管理中发挥优势。



肽敏舒是雀巢健康科学为患有食物过敏和不耐受的婴幼儿而研发

王天有表示，这次会议向国际开放，更加注重临床研究、更加注重基层、更加注重青年人才培养，将以先进的理念、科学的思维、全球的视野，进一步推动儿科转化医学的研究及临床应用，促进我国儿科学的发展。