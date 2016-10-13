众投天地：股权众筹是中国经济发展的必然需求

北京2016年10月13日电 /美通社/ -- 9月，众投天地成功筹资额达1720万，平台累计筹资额突破4.4亿，众投天地重质量、重体验、重服务，继续领跑国内实体店铺股权众筹行业。

今年9月20日，国务院发布《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》，多项政策关系到股权众筹行业。该指导意见发布有望加速相关行业规范政策出台，促使行业更加健康有序发展。

股权众筹的出现不是偶然

国家如此重视股权众筹行业，是因为股权众筹的出现不是偶然，它与中国经济有着千丝万缕的关系，所以不能单纯以金融产品的角度来看待这一产物。“双创”发展正在成为我国发展历程中的深刻变革，各种创客空间、创新工场等孵化模式的出现，为创业者提供了工商注册便利，简化登记手续。但这些孵化器却没有完全解决初创公司的资金问题。

与之配套的恰恰是股权众筹。股权众筹践行着“金融为实体经济服务”的原则，为初创公司解决融资难问题。虽然股权众筹划归为互联网金融，隶属新兴金融业，但它始终连接着线下的初创企业，为初创企业提供创业服务，解决融资难问题，更难能可贵的是，股权众筹提高了直接融资比。

而且股权众筹的出现，扩宽了大众的投资渠道。现有的投资渠道，银行理财产品门槛低、风险低、收益率也低，适合投资“小白”；新三板产品门槛高、风险大、收益高，适合专业投资者。在股权众筹出现之前，投资渠道呈现两极化，要么给“小白”用户服务，要么给专业投资者参与，缺少一条适合中产阶级参与的投资渠道（P2P网贷偏向于中低层收入者）。股权众筹正好满足了这部分中产阶级投资人的需求。

众投天地凭借专注及专业领跑国内消费领域股权众筹

随着监管环境的趋严及巨头纷纷入场，股权众筹平台洗牌后开始大分化，众投天地凭其在品牌实体连锁领域的专注和风控等方面的专业，走“小而美”的路线，在众多股权众筹平台中脱颖而出。

众投天地专精酒店餐饮等消费领域，及北上广深和省会城市的项目，做行业垂直及地区垂直，这其实可以解决多个问题：第一，平台更容易积累经验、培养人才，在垂直方向做出口碑，从而获得项目和投资者的广泛信赖；第二，可以减少平台运营成本，提升平台运作的整体效率，使运营管理系统化，可以为用户带来更好的体验；第三，就垂直方向设置专门的产品形态及业务模式，适应不同行业、不同地区专门的融资环境，满足具体的融资需求。

众投天地团队在酒店和餐饮领域的投资及管理方面都有丰富的经验，平台项目以北、上、广、深一线城市及省会级城市的优质连锁酒店、公寓等物业资产为主。这类资产有着现金流水旺盛、经营稳定、管理标准、收入可预测性强等明显优点。

众投天地认为，随着互联网金融入局者越来越多，未来的发展方向是场景化、智能化和个性化。金融产品要深度植入各类生活场景之中。众投天地自成立之初，就以“体验式投资”为理念，将投资与“吃喝玩乐”结合起来。众投天地的模式，也在帮助平台的项目方不断转型升级，更受消费者及投资人的青睐。

众投天地视将风控视为生命线，重视业务模式、风控技术、征信合作上的创新，积极探索建立完善的股权投资退出渠道，努力实现众筹资金的银行存管与监管，让平台终端移动化，使运营管理系统化，是“体验式投资”的先行者。这也是不仅越来越多的项目方愿意跟众投天地平台合作，而且越来越多的投资人愿意把钱投在众投天地的优质项目中的原因。