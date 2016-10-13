融云发布2016中国App社交化白皮书 IM提升用户活跃超8倍

北京2016年10月13日电 /美通社/ -- 2016年的中国移动互联网，社交已经无处不在。那么，移动应用社交化为何迎来爆发？社交化的开发实践有哪些重要特点？App 社交化后对业务会带来哪些数据增长？而社交化的未来会有怎样的趋势？日前，由全球最大的即时通讯云服务商融云发布的《2016年中国 App 社交化白皮书》，对中国App社交化发展现状以及未来趋势做了详细的研究。



2016年中国 App 社交化白皮书

白皮书显示，用户、技术、市场、资本成为App 社交化快速发展的四大驱动力。其中稳定、功能丰富的 IM 云的成熟为 App 社交化提供了坚实的技术基础。同时社交已经成为移动互联网应用发展的必备要素，不再局限于信息传递，而是与沟通交流、商务交易类应用融合，形成更强大的关系链。

白皮书还对开发者团队进行了研究，北京、上海、杭州成为社交化 App 开发团队主要聚集的城市。由于自行研发的高成本以及研发难度，超过95%的开发者团队选择使用第三方服务，其中 IM 云成为 App 开发团队选择最多的服务方式。

在典型案例分析中，白皮书选取了爱奇艺、花椒、搜狐新闻、豆果美食、工商银行等各行业App进行了使用场景分析。粘性、交互、沟通、新商业价值等成为各App选择社交化的核心诉求。

白皮书还首次披露了App社交化效果分析，完成社交化后较未社交化时，人均单日使用次数增长超过480%，人均单日有效时间增长超过595%，人均单次有效时间增长超过891%。

最后，白皮书还发布了未来社交化的五大发展趋势：

第一、场景化。社交已经从陌生人社交、熟人社交两极化走向场景化。更值得注意的是，通过 IM 融合已有场景的社交将成为整个移动互联网的基础。过去的互联网基础是内容，而场景社交下的移动互联网是以社交为基础，所有的一切都在是社交这一层结构的基础上建立的。

第二、入口价值。即时通讯不再是一个单纯的聊天工具，它将发展成集交流、资讯、娱乐、搜索、电子商务和企业客户服务等为一体的综合服务的入口。

第三、基于聊天记录的广告。WhatsApp 将开发基于聊天记录的人工智能广告推送功能（在聊天窗口推送与聊天记录相关的广告信息），此举或将引领新一轮广告风潮。

第四、IM 成移动办公标配。利用 IM，建立互联互通的企业应用系统，摆脱时间和场所局限，随时进行随身化的公司管理和沟通，有效提高管理效率，推动政府和企业效益增长。

第五、企业社交。约翰·奈斯比特认为，“未来的竞争将是管理的竞争，竞争的焦点在于每个社会组织内部成员之间及其外部组织的有效沟通上。”企业社交化也将成为趋势。