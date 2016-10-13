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云集微店：“保姆式”服务里，凝聚零售业的追光

2016年10月13日 18:46 编辑： 经理人网编辑
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杭州2016年10月13日电 /美通社/ -- 日前，云集微店创始人肖尚略接受了城报的专访，报道如下：

仿佛进入到一个云时代，人人都在谈“云”。大到BAT，百度的叫百度云盘，阿里的直接叫阿里云，腾讯的叫云平台……小至创业公司，坚果云、小云、云平台……云集微店，也是这个云时代的产物。

说起云集微店，不得不说创始人肖尚略，这位“草根创业者”，带着自己的创业梦，一路披荆斩棘，在杭州这座城市开启自己的创业旅程。早在2003年，肖尚略就开始从事汽车香水零售业务，彼时正值互联网兴起，于是他成立小也香水淘宝店，成为第一批电子商务创业者。

浙江集商优选电子商务有限公司CEO肖尚略
浙江集商优选电子商务有限公司CEO肖尚略

作为国内第一批电子商务公司的创始人，肖尚略已然成为电商行业的领军人物。他亲眼见证了电商十多年来的变迁与发展，对近年来出现的价格竞争、以次充好、以假乱真等不好现象也深感忧虑。就在小也发展如火如荼时，肖尚略选择转战新媒体，开始着手另一件大事。

2015年，社交零售 APP 平台 -- 云集微店成立。可能很多人会觉得，肖尚略特别会抓风口，好像“大众创业、万众创新、众创空间”的风来了，他就迎风而上。而肖尚略把自己的成就归功于时机他创立云集的目的很简单：解决从货源到终端的所有问题，让卖家没有后顾之忧。

在个体商业力量快速崛起的时代，新的社群零售和新的自媒体零售，需要社群达人和自媒体达人对此产生兴趣，云集微店通过共享个人店主在细分领域的知识和兴趣爱好，通过 IT 技术信息集成，实现大数据积累，更好服务个人店主和合作伙伴。

云集的店主积累很大一部分来自线下地推，诸如百货商场、幼儿园门口、写字楼食堂，这些都是云集的地推场所。什么样的人适合做店主？肖尚略将他们归纳为“闲人”：宝妈、商场导购、淘宝 C 店店主都是很具代表性的人群。

“我们不是用传统的价格补贴模式获得用户，赚取用户价值。我们一开始就提供实实在在的用户价值，让消费者购买到更高品质、更好性价比的商品，让传统的个人电商、海外代购达人和一些自媒体，互相借力，快速获得大量用户。”肖尚略觉得，云集同时也解决了品牌商的问题 -- 通过云集的渠道，品牌一个月就可以渗透到一二三四线城市。

人人都适合开店吗？肖尚略说，为了保证店主质量，云集在准入机制上做了很严格的控制。那些本身工作已经“忙成狗”的人不适合，不乐于分享的人不适合，对所卖产品不够专业的人不适合。云集微店要做的一个重要事情就是把店主培训成某一领域的“专家”。只有当自己专长于某个领域，用户才会主动找上门。

在肖尚略看来，云集微店的店主并非真正意义上的店主。传统店主需要自己垫资、自己进货，而云集的店主更类似于“媒介”，前脚传播，后脚收佣金，并不需要干渠道的事儿。

云集微店的“保姆式”服务，仿佛柚子中富含的维生素C，一边降低胆固醇，一边帮助一些社群达人及自媒体达人披荆斩棘，奔跑在自主创业的大道上。无论是为实现创业理想深情付出的人，还是在街头巷尾行走的普通百姓，他们都可以掌握自己的未来。

CB=城报  XSL=肖尚略

CB：当时为什么考虑做云集微店？

XSL我认为未来的零售主体将不再是现在的模式，商业街、百货商场会被平台和个体取代，它们的活力和竞争力是没法和社会化零售相比的。我做电商很多年，发现在一些平台的竞价模式下，中小店主很难获取曝光机会和资源，用户根本搜索不到你；排名靠前的卖家看似获得了用户，但经过四五道盘剥，实际价值也变得有限。所以我要转型，真正解决用户痛点，于是就有了云集。

CB：请阐述一下云集微店的经营模式。

XSL云集是社交零售一站式集成平台，目前主要包括了美妆、家居、母婴、食品保健等几大类目，成为云集店主就等于成为几千种国内外大品牌的授权经销商。另外，店主不需要找货源，不需要囤货，云集支持一件代发，还有专业的售后客服团队随时服务。云集属于社交分享零售，让你参与其中，并且从中获利，让店主拥有一份长久的事业

CB：如何看待大学生创业这个问题？

XSL大学生创业，我认为还是值得鼓励。创业这件事，不能在脆弱的时候用猛药，最好先进入社会这所大学适当地历练自己。所以我鼓励他们刚开始可以尝试一些轻创业，比如去创业公司锻炼，待天时地利人和再做新的思考。再回到目前的创业环境，我认为杭州非常好，它聚集了各方面的人才，对于创业者来说更有利于项目发展。

| 语录.@肖尚略|

让我们对社群零售和新的自媒体零售做个外科手术，把它大卸七块，其中最重要的那一块是什么呢？是商品信息供给和商品信息连接器这部分我们让社群达人和自媒体达人承载了。我们共享了他在细分领域的知识、兴趣爱好，共享他的粉丝，共享他的时间。

| 名片.肖尚略|

肖尚略，云集微店创始人兼CEO，中欧商学院EMBA，2003年在ebay易趣开创小也香水，目前已覆盖淘宝，天猫，京东等众多渠道，成为国内著名美妆电商品牌。十几年电商零售老兵，对行业有深刻独到见解。

| 档案.肖尚略.云集微店|

云集微店，是一家面向社交经济领域，从事移动电子商务平台研发、运营的移动互联网公司。云集支持个人创业，为店主提供物流、供应链、客服、内容、培训、中央IT系统六大后端支持，全面搭建“自由工作，自由生活，手机开店，云集微店”的商业文明生态。

记者：王佳婷

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