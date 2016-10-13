云集微店：“保姆式”服务里，凝聚零售业的追光

杭州2016年10月13日电 /美通社/ -- 日前，云集微店创始人肖尚略接受了城报的专访，报道如下：

仿佛进入到一个云时代，人人都在谈“云”。大到BAT，百度的叫百度云盘，阿里的直接叫阿里云，腾讯的叫云平台……小至创业公司，坚果云、小云、云平台……云集微店，也是这个云时代的产物。

说起云集微店，不得不说创始人肖尚略，这位“草根创业者”，带着自己的创业梦，一路披荆斩棘，在杭州这座城市开启自己的创业旅程。早在2003年，肖尚略就开始从事汽车香水零售业务，彼时正值互联网兴起，于是他成立小也香水淘宝店，成为第一批电子商务创业者。



浙江集商优选电子商务有限公司CEO肖尚略

作为国内第一批电子商务公司的创始人，肖尚略已然成为电商行业的领军人物。他亲眼见证了电商十多年来的变迁与发展，对近年来出现的价格竞争、以次充好、以假乱真等不好现象也深感忧虑。就在小也发展如火如荼时，肖尚略选择转战新媒体，开始着手另一件大事。

2015年，社交零售 APP 平台 -- 云集微店成立。可能很多人会觉得，肖尚略特别会抓风口，好像“大众创业、万众创新、众创空间”的风来了，他就迎风而上。而肖尚略把自己的成就归功于时机。他创立云集的目的很简单：解决从货源到终端的所有问题，让卖家没有后顾之忧。

在个体商业力量快速崛起的时代，新的社群零售和新的自媒体零售，需要社群达人和自媒体达人对此产生兴趣，云集微店通过共享个人店主在细分领域的知识和兴趣爱好，通过 IT 技术信息集成，实现大数据积累，更好服务个人店主和合作伙伴。

云集的店主积累很大一部分来自线下地推，诸如百货商场、幼儿园门口、写字楼食堂，这些都是云集的地推场所。什么样的人适合做店主？肖尚略将他们归纳为“闲人”：宝妈、商场导购、淘宝 C 店店主都是很具代表性的人群。

“我们不是用传统的价格补贴模式获得用户，赚取用户价值。我们一开始就提供实实在在的用户价值，让消费者购买到更高品质、更好性价比的商品，让传统的个人电商、海外代购达人和一些自媒体，互相借力，快速获得大量用户。”肖尚略觉得，云集同时也解决了品牌商的问题 -- 通过云集的渠道，品牌一个月就可以渗透到一二三四线城市。

人人都适合开店吗？肖尚略说，为了保证店主质量，云集在准入机制上做了很严格的控制。那些本身工作已经“忙成狗”的人不适合，不乐于分享的人不适合，对所卖产品不够专业的人不适合。云集微店要做的一个重要事情就是把店主培训成某一领域的“专家”。只有当自己专长于某个领域，用户才会主动找上门。

在肖尚略看来，云集微店的店主并非真正意义上的店主。传统店主需要自己垫资、自己进货，而云集的店主更类似于“媒介”，前脚传播，后脚收佣金，并不需要干渠道的事儿。

云集微店的“保姆式”服务，仿佛柚子中富含的维生素C，一边降低胆固醇，一边帮助一些社群达人及自媒体达人披荆斩棘，奔跑在自主创业的大道上。无论是为实现创业理想深情付出的人，还是在街头巷尾行走的普通百姓，他们都可以掌握自己的未来。

CB=城报 XSL=肖尚略

CB：当时为什么考虑做云集微店？

XSL：我认为未来的零售主体将不再是现在的模式，商业街、百货商场会被平台和个体取代，它们的活力和竞争力是没法和社会化零售相比的。我做电商很多年，发现在一些平台的竞价模式下，中小店主很难获取曝光机会和资源，用户根本搜索不到你；排名靠前的卖家看似获得了用户，但经过四五道盘剥，实际价值也变得有限。所以我要转型，真正解决用户痛点，于是就有了云集。

CB：请阐述一下云集微店的经营模式。

XSL：云集是社交零售一站式集成平台，目前主要包括了美妆、家居、母婴、食品保健等几大类目，成为云集店主就等于成为几千种国内外大品牌的授权经销商。另外，店主不需要找货源，不需要囤货，云集支持一件代发，还有专业的售后客服团队随时服务。云集属于社交分享零售，让你参与其中，并且从中获利，让店主拥有一份长久的事业。

CB：如何看待大学生创业这个问题？

XSL：大学生创业，我认为还是值得鼓励。创业这件事，不能在脆弱的时候用猛药，最好先进入社会这所大学适当地历练自己。所以我鼓励他们刚开始可以尝试一些轻创业，比如去创业公司锻炼，待天时地利人和再做新的思考。再回到目前的创业环境，我认为杭州非常好，它聚集了各方面的人才，对于创业者来说更有利于项目发展。

| 语录.@肖尚略|

让我们对社群零售和新的自媒体零售做个外科手术，把它大卸七块，其中最重要的那一块是什么呢？是商品信息供给和商品信息连接器。这部分我们让社群达人和自媒体达人承载了。我们共享了他在细分领域的知识、兴趣爱好，共享他的粉丝，共享他的时间。

| 名片.肖尚略|

肖尚略，云集微店创始人兼CEO，中欧商学院EMBA，2003年在ebay易趣开创小也香水，目前已覆盖淘宝，天猫，京东等众多渠道，成为国内著名美妆电商品牌。十几年电商零售老兵，对行业有深刻独到见解。

| 档案.肖尚略.云集微店|

云集微店，是一家面向社交经济领域，从事移动电子商务平台研发、运营的移动互联网公司。云集支持个人创业，为店主提供物流、供应链、客服、内容、培训、中央IT系统六大后端支持，全面搭建“自由工作，自由生活，手机开店，云集微店”的商业文明生态。

记者：王佳婷