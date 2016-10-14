50多款新车首发、25场新闻发布会将在AutoMobility LA期间举行

新的汽车生态系统企业将于11月14日至17日聚集到一起，四天的活动将充满关于顶级汽车制造商、科技巨头和初创企业的爆炸性新闻

洛杉矶2016年10月14日电 /美通社/ -- 洛杉矶车展(LA Auto Show)的媒体日与交易日和Connected Car Expo®合并而成的AutoMobility LA™今天宣布，包括50多款新车在内的众多汽车技术产品与服务将于2016年11月14日至17日在洛杉矶会展中心面向媒体与行业专业人士首发。

顶级汽车制造商的多场全球产品首发将包括阿尔法-罗密欧(Alfa Romeo)的全新SUV和Jeep全新紧凑型SUV，在不断壮大的紧凑型跨界车行业参与竞争。保时捷将发布不止一款全球首发和多款北美首发车型，包括全新的Panamera，日产也将发布三款新车型，包括2017款日产奇骏星球大战限量版车型(Rogue One Star Wars Limited Edition)。

其它确定首发的车型包括涡轮增压版本田思域Si、全新第五代路虎发现(Land Rover Discovery)和微型smart ForTwo电动敞篷车。梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)将首次在美国展示三款车型，包括AMG GT Roadster、G550 4x4 Squared和马力强劲、可以参加赛车比赛的AMG GT R。

作为先进汽车设计的聚集中心，洛杉矶将成为几款概念车首发的平台。在全球首发活动中，讴歌将预展其未来的车内设计，人机界面和技术发展方向，努力实现人与机器之间的无缝连接。英菲尼迪(Infiniti)将展示其新的SUV愿景——QX Sport Inspiration概念车，而斯巴鲁(Subaru)的全球概念车首发将揭开该品牌新系列车型的面纱。除了量产车和概念车之外，豪华和经济型汽车品牌均计划展示更多混合动力车、电动车和替代能源车型。

各大成熟的汽车制造商、科技公司和颠覆者（包括宝马ReachNow、现代、Ridecell和whiteCryption）都计划在车展的全新科技展馆（位于洛杉矶会展中心园区）围绕人工智能、自动化、汽车共享、安全等各方面推出创新和进步。AutoMobility LA还将在这里举办其获得过许多奖项的会议，业内专家将在会上探讨与交通行业未来发展相关的最热门话题。50多位杰出人物(包括福特、英特尔、Local Motors和Next EV首席执行官)将从Roadshow by CNET舞台上发布公告并提供见解。

洛杉矶车展和AutoMobility LA总裁兼首席执行官Lisa Kaz表示：“AutoMobility LA上充满了关于汽车制造商、科技领袖和初创企业的爆炸性新闻，这真正地表明，尽管新的汽车行业尚未形成，但是它却已经在洛杉矶生根发芽，并在发展成长。仅仅一个月后，我们将能通过此次车展看到全球首发车辆揭开面纱，为此我们感到无比激动。”

AutoMobility LA举办后，今年的所有首发新车都将在2016年洛杉矶车展上展示（11月18日至27日对公众开放）。

AutoMobility LA是专门面向全新汽车行业的贸易展，由洛杉矶车展的Connected Car Expo和媒体与交易日经过多年发展合并而成。四天的活动将整个“全新机动产业链”聚集在一起，包括汽车制造商、技术公司、设计师、开发人员、初创公司、投资商、经销商、政府官员和分析师等。

所有参与者都将能够见证今年的新车首发活动，观看整个场馆的展品。欲注册参加AutoMobility LA，请访问http://automobilityla.com。

有关AutoMobility LA和洛杉矶车展的详情，请访问：http://www.automobilityla.com/和http://laautoshow.com/。