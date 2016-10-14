果加：让互联网智能锁打开数字旅游大门

北京2016年10月14日电 /美通社/ -- 消费升级、互联网浪潮涌动，传统旅游住宿业也开始思索如何打破边界，实现业态升级。在打开数字旅游大门的过程中，具有刚需、高频使用特性的果加互联网智能锁首当其冲，成为旅游住宿数字化的切入点。

资源数字化，云端管理是降本增效利器

果加互联网智能锁将门锁通过果盒与果加云计算中心相连，锁体入网。管理员可通过 PC 端、手机、PAD 等工具对海量门锁实时在线操作与管理，进行远程下发管理权限，发送时效密码等操作，解决了客房资源距离影响管理效率等问题。

果加自主研发的 LM 系统（互联网智能锁管理系统）可与酒店、民宿使用的 PMS 系统无缝对接，房源动态信息实时自动更新，实现了房屋精准化管理。客人“下单 - 预定 - 入住 - 退房”实现全程自助化，减少了客人订房、入住、退房等环节的等待时间，也避免出现房客预定后无房源等问题，大大提高了客人入住效率与满意度。

入住体验数字化，抓住新兴90后市场

去哪儿网用大数据勾勒了2016年十一用户出行画像：90后出行人数超越80后，成为出行主力军。伴随着互联网浪潮成长起来的90后，经济收入逐步走入上升期，生活压力小的90后更愿意入住有个性、服务优质的住宿。相比价格，安全性、隐私性和入住体验成为重要选择指标。

因此，公寓、民宿、客栈等新旅行住宿方式，逐渐成为90后出游住宿首选，在这类住宿的门锁管理中，果加互联网智能锁展现出了绝对优势。果加互联网智能锁可以通过远程下发时效密码开锁，每一位客人会获得自己的“专属密码”，实现“一客一锁”，住客从预订到退房可全程自助服务。

果加 APP 支持各类住宿平台、住宿运营商用户移动端的嵌入，住客可在经过授权后，使用运营商 APP 实现蓝牙感应开门、一键开门等功能。

果加互联网智能锁保障了住客安全和隐私，同时免除了客人复制房卡或房卡丢失带来的安全隐患，客房管理无需再担心房卡安全、管理等问题。旅游住宿业利用智能硬件为住客提供优质入住体验，提升服务质量，将成为数字旅游时代的核心竞争力之一。

在旅游住宿数字化进程中，快速反应、适应变革，并相应打造核心竞争力的企业，最终都有可能成为数字化时代竞争中的胜出者。果加作为产业链上重要一环，顺应行业演变趋势，为旅游住宿客户提供基于互联网智能锁的果加硬件云服务，目前果加在国内商用市场产品占有率遥遥领先，链接（自如）、住哲、途家、携程等用户均与果加达成战略合作伙伴关系。同时，果加全国渠道合作招募正式开启，为更多公寓 / 民宿 / 客栈住户带来更优住宿体验，加速全国旅游住宿数字化进程。