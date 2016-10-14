RNT Capital领导投资Aditazz公司B轮融资

新资金将帮助发展其软件平台及拓展新市场

美国加州布里斯本市2016年10月14日电 /美通社/ -- Aditazz宣布已获得从由 UC RNT Fund 经营的RNT Capital投资其B轮股权融资（UC RNT Fund 是由印度实业家 Ratan N. Tata 先生和加州大学理事会首席投资官所属之投资部所合资的全球性投资基金）。该基金针对全球具有颠覆性，以创始人才为重，并运用其独创科技优势的技术导向型公司进行长期性投资。位于硅谷，亦为Aditazz公司A轮融资领投的 Artiman Ventures再次参与了这轮融资。

Aditazz软件平台是针对设计、工程和施工行业，使各参与方能大幅降低成本、压缩项目周期、并实现项目之最佳战略成果。Aditazz最初着重于美国及国际性的大型医疗项目，而现今则不断拓展开发新领域。Aditazz将利用本次融资所得资金继续发展其技术平台及相关应用软件，以提供为其所属的建筑业中建筑师、工程师、业主、开发商等各参与方使用。

Aditazz联合创始人兼首席执行官Deepak Aatresh说：“我们很欣慰我们在全球大型项目上所取得的成功，我们也由此得到了RNT Capital的关注及投资。我们处于极佳的战略位置并将致力运用我们的科技技术来提升中国、印度、以及全球其它国家建筑环境对于设计、工程和施工生产效率的高度需求。”

Aditazz已经在中国与美国的众多重点项目中了启用其软件平台。有赖于在医疗项目方面所取得的成功，Aditazz亦将在印度开始基础建设方面的发展，其中包括保障性住房、教育、及都市规划，Aditazz平台在这些领域中可以带来前所未有的规模效益。

“Aditazz已经证明它可以利用自身的科技专长与软件为大型建筑项目提供显着的价值。我们非常高兴Aditazz能在全球更多国家的医疗及更宽阔的领域拓展其科技与业务。”

- Amit Shah 与 Ajit Singh，Artiman Ventures合伙人