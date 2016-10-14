Ipswitch MOVEit(R) 2017使安全管理文件传输的合规支持水平更佳

管理文件传输产品新增功能有助于 IT 团队在数据最容易受攻击时，为其提供保护

新加坡2016年10月14日电 /美通社/ -- 10月13日，易于试用、购买和使用的 IT 管理软件的领导者 Ipswitch 宣布推出 MOVEit® 2017组合套装，内容包括其业内领先的管理文件传输产品 MOVEit® Transfer、MOVEit® Automation 和 Ipswitch® Analytics 的全新版本。这些最新发布产品将显著提升 IT 团队的能力，确保在全球范围内与外部合作伙伴安全地交换敏感数据，并且遵守《HIPAA》（美国健康保险携带和责任法案）、《PCI DSS》（支付卡行业数据安全标准）和《GDPR》（欧盟通用数据保护条例）等数据保护法规。MOVEit® 最近荣获 NetworkWorld 2016年亚洲信息管理大奖(NetworkWorld Asia Information Management Awards 2016)的安全文件传输解决方案奖。

在当今的信息化经济中，与外部组织机构日常交换数据已经成为众多行业中企业的一个核心过程。医疗提供商与保险商经常在他们与监管机构之间分享受保护健康信息(PHI)。零售商和金融机构会传输支付卡数据。多种行业的组织机构经常交换个人可识别信息(PII)。所有此类数据都受到《HIPAA》、《PCI DSS》、《GDPR》等法规的保护。PHI、PII 和支付卡数据由此成为了全球网络犯罪活动的目标。MOVEit® 可以在数据最受容易攻击的传输以及测试数据之时，利用出类拔萃的加密技术来为此类数据提供保护。

Ipswitch 行业领先的 MOVEit® 产品有助于 IT 团队确保这种数据交换的安全，遵守数据保护法规，自动降低 IT 管理成本并满足内外部服务级别协议(SLAs)要求。

MOVEit Transfer 2017将加大语言支持并完善其用户界面。MOVEit 用户目前能够安全地向全球任何地方传输使用任何语言（包括对日文和中文简体的支持）的文件，并且遵守多种数据保护法规。

MOVEit Automation 2017包含新增功能，可显著提升 IT 团队的能力来大规模地实现核心数据交换过程的自动化，同时还能满足 SLAs 要求并降低 IT 成本。这些功能包括对其一流网站管理界面的完善，对任何语言格式的文件与资源的管理能力，以及面向 SFTP（安全文件传输协议）主机的 SOCKS 代理支持。

Ipswitch Analytics 2017支持生成 SLA 和合规报告，还采用全新的高级数据过滤器并增强对安全密钥、授权与代理的管理。此外，Ipswitch Analytics 为 Microsoft Exchange 还能提供全新代理，从而使 IT 团队的可视化能力扩大至电子邮件中出现的数据传输。通过对日益关注的领域 -- 员工临时进行敏感数据的文件传输 -- 实现第一时间可视化，这显著增强了组织机构确保达到监管合规的能力。

Ipswitch 首席产品官奥斯汀-奥马利(Austin O’Malley)表示：“随着众多组织机构部署安全政策来限制手动文件传输，IT 团队需要一种经过 IT 验证的灵活型解决方案，可提供目前员工所渴望的轻松操作和 IT团队所要求保护与合规的安全性。在一些数据最为敏感的行业，数以千计的公司采用 MOVEit 2017，旨在从容易理解且操作简单的中央控制台来更好地管理数据传输过程。”

Ipswitch 国际销售亚太区高级副总裁亚历山德罗-波罗(Alessandro Porro)则表示：“在亚太地区，众多政府推行综合型数据保护法规，并且全新监管机制即将生效。MOVEit 2017所融合的全新增强功能将有助于满足这些新规的要求，同时保护并监控极其敏感数据的使用与泄露情况，从而提升客户价值。”

产品版本与价格

为使 IT 团队更加轻松地购买可以满足其确切需求的解决方案，同时提升他们从其投资中所获的价值，MOVEit Transfer 2017和 MOVEit Automation 2017现在推出标准版、专业版和高端版。

MOVEit 2017所有的解决方案 -- MOVEit Transfer、MOVEit Automation、Ipswitch Analytics 和 Ipswitch Gateway -- 均整合在综合型 MOVEit Complete 套装之中，这简化了 IT 团队在标准版、专业版，以及高级版中的管理文件传输需求。

MOVEit 一直以可靠、可预测的方式，为多个行业 -- 包括银行、金融服务、保险、医疗和零售 -- 内数以千计的客户和数以百万的用户传输文件。垂询有关 MOVEit 2017的详情，敬请访问：http://ipswitchcn.com/ft/ 。

如欲参加10月18日即将举行的 MOVEit 2017年安全与合规网络研讨会，敬请即刻登记报名。

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