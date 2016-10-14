时趣亮相2016云栖大会 诠释数据驱动营销新时代

北京2016年10月14日电 /美通社/ -- 10月13日，由阿里巴巴举办的2016云栖大会在杭州云栖小镇如期召开。作为大会受邀演讲嘉宾，中国领先的移动社交营销解决方案服务商，时趣在“数字营销”专场上，向参会的中外大数据专家、营销专家及各界精英人士分享时趣在营销领域对大数据的理解，并分析其落地应用。首次亮相云栖大会，标志着时趣“数据驱动营销”的理念和服务能力已被业界认可。



云栖大会活动现场

云栖大会由阿里巴巴集团主办，是全球云计算 TOP 级峰会，汇聚 DT 时代最强大脑，描绘云计算发展蓝图，展现云计算、大数据、人工智能蓬勃发展的生态全景。经过多年的沉淀和发展，现在云栖大会成为全球最大规模的云计算峰会之一，每年都会吸引上万人参与。本届云栖大会从规模到内容都比去年翻倍，注定本次大会将是一场空前的云计算狂欢、将释放人类创新能量，给所有人带来全球前沿的科技共振。

此次“数字营销”专场中除时趣外，还邀请到谷歌、阿里云、友盟+、品友互动、合一集团等不同行业数据专家和企业高层参与，通过主题演讲和圆桌论坛讨论等形式聚焦数据、技术创新为营销带来的新生态，畅谈数据驱动营销发展与未来。时趣技术总监吕晓虎在专场中为大家分享“当大数据遇到营销”的主题演讲，诠释时趣对大数据驱动营销的理解和应用，并对未来营销趋势进行深入解读。

进入移动社交时代，如何利用数据驱动营销是所有企业关注的热点话题，作为中国领先的移动社交营销解决方案服务商，时趣对数据驱动营销有专业和丰富的实践经验，并紧密联合上下游合作伙伴，率先提出“帮助企业构建以用户为主中心的智慧营销生态”的理念，推动数据在移动社交营销领域快速发展。



时趣技术总监吕晓虎

时趣技术总监吕晓虎表示：“数字时代，企业必须构建新营销生态体系，需要在数据技术层面持续投资，通过数据完善营销体系，让企业做到有针对性、一对一和个性化服务，构建以用户为中心的智慧营销生态。”

营销智能升级：从制造到创意

时趣作为将数据应用到移动社交领域中的先行者，经过这几年的研究和实践发现，大数据驱动下的营销智能升级有两大特征：

第一，商业中智能诉求层级与商业效率间的反比关系；

第二，海量数据下的智能营销期望：更少，更快，更接地气。

目前，智能营销能发展会有两个方向：一个，自下而上慢慢接近人类的智慧；另一个，自上而下提高商业效率。同时，新需求下的大数据服务特征，要将左脑与右脑结合，以及业务与技术结合、人才模式趋于复合型、跨界型。



时趣数据驱动营销金字塔方法论模型

目前，在用户数据分析的使用和用户场景价值的体验，以及人机交互场景的改变和行为习惯洞察上，打破传统营销的固化思维，能够潜在改变营销方式。时趣利用数据驱动营销金字塔方法论指导相关业务。在 IT 层完成业务数据化、通过量化、语义化，实现企业数据管理和用户画像，业务层主要完成数据业务化工作，也就直接从业务的角度将量化后的用户画像直接用于分析与自动化运营，不断围绕品牌的痛点用技术和创意结合的方式给品牌带来新的价值和商机。

用数据驱动营销升级

以社交平台为代表的新媒体，让品牌营销进入一个全新黄金时代，它们提供的不仅仅是一个平台，而是一种全新营销理念和展现方式。同时，为了能够保证流畅、快捷、精准的营销效果，需要将数据贯穿在整个营销过程中的。对此，时趣技术总监吕晓虎表示：“通过大数据可以协助企业实现以用户为中心、利用数据驱动运营流程优化的智能营销体系，最终将收获极大的回报。”

因此，可以预见，未来新商业场景，创造新业务流程需要大量的数据驱动，企业要通过数据，实现数据自我迭代和自我驱动的过程，未来大数据和营销的结合将成为最大的趋势。目前，时趣将大数据应用于营销领域多个层面，结合各种算法挖掘数据价值，将企业的无形资产盘活，实现企业数据价值变现。