必维精彩呈现国内首期AS9100D版内审员培训

上海2016年10月14日电 /美通社/ -- 2016年9月28-30日，必维国际检验集团（Bureau Veritas，以下简称”必维”）认证服务部在哈尔滨开办了国内首期《AS9100D版内审员》培训课程，培训由资深讲师李长生讲授，来自北京、沈阳和哈尔滨等多家航空企业的20多名学员参加了此次培训。



必维精彩呈现国内首期AS9100D版内审员培训

此前，AS9100D版标准已于2016年9月20日正式发布，必维在新版标准转换的过程中，凭借雄厚的技术力量和丰富的审核经验，致力于为广大的航空航天客户提供准确、详尽和完整的新版标准转换解决方案。



必维精彩呈现国内首期AS9100D版内审员培训

转换时间表



AS9100D版转换时间表

AS9100D版的主要变化：

1. 在理解组织的环境和相关方的需求和期望的基础上建立、运行质量管理体系；

2. 强化了对过程方法的要求；

3. 强化了对领导作用的要求；

4. 要求把质量管理体系要求整合到组织的业务过程；

5. 强调实现质量管理体系预期的结果和绩效评价；

6. 引入了知识管理；

7. 引入了产品安全管理要求；

8. 引入了开展“人的因素”管理要求，以更有效的开展预防措施和纠正措施；

9. 新增了预防假冒零件的要求；

10. 强化了策划特别是运行过程策划的要求；

11. 新增了电子数据定义和电子形式的文件的管理要求。

近期，必维还将举办多场AS9100D版研讨会以及AS9100D版内审员培训，期待大家的到来。

必维近期AS9100D版研讨会计划：

11月11日 北京

11月21日 天津

11月22日 沈阳

必维近期AS9100D版内审员培训计划

11月28-30日 北京

12月14-16日 沈阳

12月21-23日 青岛