卖手机15年的杭文凤，总裁亲自为她办退休欢送会

北京2016年10月14日电 /美通社/ -- 你最长的一份工作干了多久？3年？5年？10年？现在有多少零售人能在一个岗位坚持15年，她做到了！杭文凤，乐语通讯南京东路店的一名销售员。



杭文凤

今天，乐语总裁朱伟从北京飞往上海，和上海分公司同仁一起，特意为她办了一场退休欢送会。这，是乐语历史上的第一次。

欢送会上，朱伟表达了对杭文凤大姐的深深敬意，并表彰55岁的杭大姐具有真正的零售精神，是最出色的乐语人！三胞人！现场授予杭大姐全国“金牌员工”荣誉称号。感谢她这么多年的付出和坚守，现场送上沉甸甸的退休慰问金大红包、Brookstone按摩器，并把象征着三胞文化、随身佩戴多年的三胞司徽赠送给了杭大姐。并邀请杭大姐到乐语即将开业的爱琴海新型门店，看一下未来的零售店，感受不一样的零售环境。

朱伟说：“乐语一直秉承三胞集团‘为员工提供机会，为社会创造价值’的人才理念，和‘厚道、讲理、明目’企业文化。三胞体系很多员工司龄超过15年。前年集团年终大会上，三胞集团董事长袁亚非还亲自为三胞第一位退休员工彭秀琴颁发奖章。我们每个人无论什么岗位，都能够兢兢业业，坚守坚持，都会获得幸福。我们希望乐语出现更多的杭文凤，公司能够为更多员工办退休欢送会。”

杭大姐因为这份意外的惊喜非常激动，她表示：“感谢集团领导对乐语老员工的关心，身为一名乐语人，我感到骄傲和自豪，祝愿三胞乐语越来越好，也希望有更多优秀的年轻人加入乐语这个大舞台。”

这是第一次的退休欢送，但关心员工不是个例，也不是特例，这是三胞乐语以人为本、关爱员工的传统文化，也是乐语对人才理念的精髓所在：“我温暖你，你温暖客户，我们一起用温度感动客户！”

今年乐语半年度总结大会上，朱伟就提出“努力提高员工收入”，同时在乐语建立覆盖高层、中层、基层的短期、中期、长期激励体系和落地方案。说到做到！暑促期间，乐语就开始大力度重奖优秀员工。9月份更向全国公布了金牌店长、金牌员工长期奖励政策，投入数千万现金激励一线员工，同时，在全国各条线建立了系统人才培养、奖励和晋升机制。

朱伟表示，零售企业只有一线员工才直接产生价值，要敢于重奖重激励，要把重金投向一线，有句俚语“零售企业是靠销售员的温度服务客户”。现在开始要让更多的员工、店长、分公司和总部员工、干部有更多归属感，更大发挥每个人的“老板心态”。

同时而零售企业在大环境下，必须做到创新，开拓进取，集思广益，激发每个人活力。还要胆大心细，还培养年轻的储备人才，给更多年轻人机会，为集团、为公司注入新鲜血液。只有新人的创新精神，才能使企业更好的发展，借助新人大胆敢拼，思想超前的理念，才能实现“弯道超车”。

“我温暖你，你温暖客户，我们一起用温度感动客户！”文化是一种传承，乐语在员工关怀的道路上每天一小步，坚持不停步。