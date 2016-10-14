千机网，代表成都亮相2016中国电子商务发展峰会

中国成都2016年10月14日电 /美通社/ -- 10月13日，2016中国（四川）电子商务发展峰会在中国科技城绵阳开幕。峰会以“创新、融合、共赢”为主题，旨在分享各行业跨界融合的新理念、新思维、新战略、新举措，共谋电子商务发展良策，促进合作共赢。

本次峰会可谓是电商界的“豪门盛宴”，除了规格高、内容丰富，更有中国创业教父级人物，联想控股董事长柳传志、小米科技创始人雷军、苏宁控股集团董事长张近东、当当网创始人李国庆等出席峰会，并发表了主题演讲。

千机网“1小时达”，诠释成都电子商务发展速度

在为期三天的峰会期间，作为大会重要的组成部分，电子商务博览会吸引了腾讯、苏宁、当当、途牛等众多国内外知名电子商务企业参展。千机网作为国内3C类领先的O2O电商平台，与1919等4个企业一起盛装亮相成都城市展厅，以典型样本的身份现场诠释成都电子商务产业的快速发展。

2016年1至6月，成都市电子商务交易额4680.51亿元，同比增长23%。作为国家电子商务示范城市，今年入围国家级跨境电子商务综合试验区。千机网这个典型样本，恰巧映照了成都电子商务产业“野蛮生长”的速度与生命力。

上线仅半年时间，千机网已经实现了线上线下融合并充分一体化运营，可以为用户提供“产品+服务”的全渠道无差别购物体验。千机网，近期在成都100家社区店率先开通了“1小时达”服务。未来，此项服务在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州也将陆续开通，成为千机网商城的标配。这意味着，将有越来越多的用户享受到千机网“更多、更快、更好、更省”的服务。

展会期间，四川卫视等多家媒体争相报道千机网。媒体及现场观众发现，千机网的全渠道模式零售，正是马云当天在云栖大会上提出的“新零售”。千机网的本地化O2O模式，以及嵌入”急啥”的后市场服务成为现场的焦点。千机网COO隆北平先生在接受四川卫视采访的时候表示，千机网的目标就是做3C智能的“7-11”，千机网将满足用户使用手机、智能硬件时产品全生命周期的服务需求链。

论道互联网川籍精英圆桌会，千机网为互联网与实体经济融合建言献策

品胜股份董事长、千机网创始人赵国成先生在峰会期间的世界互联网川籍精英圆桌会上发表感言，称“创新、融合、共赢”一直都是品胜股份与千机网着力践行的经营理念，并从中受益良多。他结合千机网全渠道商业模式与运营实践，与出席会议的领导和众多川籍电商企业分享线上线下一体化运营的经验。

赵国成介绍说，千机网商城采用本地化的全渠道运营，线上线下充分一体化。在千机网商城，用户在线上商城下单，最近的“千机网”体验店就能实现配送，用户也可以到店自提；当然，用户更可以在体验店亲身感受产品，扫码下单便可即时提货。同时，“急啥”的手机维修、碎屏保障、回购换新等服务深度嵌入，满足了用户使用手机全生命周期的服务需求链。“线上线下同款同价”，“到店、到家”服务自选，从体验购买到后服务，“千机网”向用户提供线上线下相融合的“产品+服务”的全场景无差别购物体验。

千机网的社区零售店目前拥有9000余家，遍布全国2500多个城市和区县，实现了用户周边最小半径的深度覆盖。每一家社区零售店都是用户家门口的3C智能社区便利店，为用户提供“更多、更快、更好、更省”的服务。这些社区店既是线下即时销售的据点，更是千机网线上商城的超级入口，真正实现了从线上到线下，再从线下到线上，互为入口、双向营销的O2O闭环。

他特别强调，互联网与实体经济的融合不仅仅是产业发展的需要，更是用户不断升级的需求。线上线下相融合，打造全渠道无差别购物体验已成趋势。在实现鼠标与水泥砖的融合中，是需要拥有全渠道供应链管理以及线上线下的高度协同能力，而强大的信息化系统是整个协同的基础，OCSS（全渠道营销管理系统）发挥了重要的作用。

OCSS最主要的功能就是线上线下订单归集与分配，可以应用于全品类、全行业，是传统型企业“互联网+”转型的利器，帮助企业实现将管理、库存、定价都融合起来，将实体渠道、电子商务渠道和移动电子商务渠道整合的方式销售商品或服务，满足消费者任何时候、任何地点、任何方式购买的需求。OCSS是品胜实现全渠道营销解决方案中的中枢神经。

现场的省、市领导在听取赵国成的分享后表示，品胜从一个智能移动周边产品的制造商，发展到千机网产业平台的“品胜3.0“，是很多传统型企业“互联网+”转型的榜样，值得借鉴与学习。同时，千机网的全渠道模式将会极大地带动互联网与实体经济融合，希望千机网能将成功的经验分享给更多的四川省电子商务企业。

千机网，搭建“共生、共赢”产业平台，助力四川经济发展

四川省已将电商作为五大新兴先导型服务业之首，4年来电商交易额年均增长50%以上，去年达1.7万亿元，在中西部发展最快、电商实力最强、市场规模最大，位居全国第一梯队。全球电商看中国，西部电商看四川，已成业内共识。这与以千机网、1919等为代表的一批四川领军电商企业的带动作用密不可分。

四川着力落实“互联网+”国家发展战略，促进四川省电子商务和实体经济的深度融合。这更需要细分的垂直化产业平台对全产业链的带动。千机网基于构建3C智能垂直产业平台，为产业各环节提供服务，致力于打造一个基于全产业价值链 “共生、共赢”的生态系统。因此，千机网在整合线下资源时必然会带动实体经济的发展，而其供应链整合以及延伸服务的整合也势必会深层驱动整个四川电子商务产业。

无论是面向消费者提供全渠道无差别体验，还是获得产业生态价值链的服务能力与体量，回望千机网每一步掷地有声的迈进，不难发现，“创新、融合、共赢”清晰地烙印于千机网商业模式设计与战略布局内。我们相信，千机网在助力四川电子商务产业发展中将会持续发挥中流砥柱的作用。

关于2016中国（四川）电子商务发展峰会

2016中国（四川）电子商务发展峰会由四川省商务厅、绵阳市人民政府主办。峰会包括三会三论坛一展一赛，“三会”即2016中国（四川）电子商务发展峰会开幕式、电子商务招商对接洽谈会和世界互联网川籍精英圆桌会。“三论坛”即电子商务高峰论坛、电子商务创新论坛和跨境电商的竞争与机遇论坛。“一展”即电子商务博览会。“一赛”即电子商务大赛。