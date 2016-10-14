CrossFit创始人前往北京对受汽水影响的科学提出警告

CrossFit创始人兼首席执行官Greg Glassman前往北京对受汽水影响的科学提出警告

此行恰逢NSCA主席访京

北京2016年10月14日电 /美通社/ -- CrossFit® 创始人兼首席执行官 Greg Glassman 本周前往北京，为当地 CrossFit® 关联企业提供支持，并告诫中国消费者汽水行业在资助和促进不正确科学方面所起到的作用，这样的科学淡化了汽水消费的负面影响。

Glassman 的北京之行恰逢美国体能协会（National Strength and Conditioning Association，简称 NSCA）主席 Greg Haff 访京，他将在 International Performance Training Summit（国际运动表现训练峰会）上讲话。NSCA 与百事有着长期的合作伙伴关系。

Glassman 此次北京之行还缘于最近一份对 CrossFit® 有利的法院判决。在判决书中，美国加州南区联邦地方法院判定，NSCA 发布了有关 CrossFit® 训练的虚假损伤数据，并称一个公道的事实发现者可以得出以下结论，那就是 NSCA 知道数据是假的，但是为了保护自己在健身行业的市场份额以及压制越来越受欢迎的 CrossFit® 计划，仍然做出了上述行为。

CrossFit® 在健身教练认证和营养配方领域都是 NSCA 的直接竞争者。CrossFit® 的理念要求避免摄入糖，尤其是汽水等含糖饮料。

Glassman 表示：“我们的健身房最能说实话。我们将把汽水和汽水代替品逐出健康科学领域，我们要确保让中国及全世界的消费者知道真相。”

未来，CrossFit, Inc. 将继续向汽水行业对健康科学的控制发起挑战，曝光像 NSCA 这样的机构，因为收到行业的资助而发布健康科学类的信息。

联系人：David Marin

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