大都会人寿携手世界羽联 邀球迷共同期待“林李大战”

世界羽联超级系列赛顶级赛中国站即将拉开战幕

上海2016年10月14日电 /美通社/ -- 11月15日至20日，2016大都会人寿世界羽联超级系列赛顶级赛 -- 中国羽毛球公开赛将在福州海峡奥林匹克中心举行。届时，包括林丹、李宗伟、谌龙、马林、李雪芮、拉特查诺在内的顶尖高手将云集福州，为广大羽毛球爱好者奉上精彩决伦的羽坛盛宴。

世界羽联超级系列赛是仅次于奥运会和世界锦标赛的羽毛球国际大赛，大都会人寿自2014年起冠名赞助这项国际盛事，旨在向全球推广健康生活。

大都会人寿中国首席执行官谭强表示：“大都会人寿始终倡导‘健心，健身，健生活’的健康理念。羽毛球运动老少咸宜，不仅强身健体，还可以促进交流、释放压力。我们很荣幸地作为世界羽联超级系列赛的合作伙伴，邀请大家观赏羽坛高手们的精彩表现，感受羽毛球运动的魅力，并希望更多人增进对运动的兴趣，建立健康的生活态度。”

羽毛球运动是全球普及速度最快的运动之一，在中国更是深受喜爱的项目之一。世界羽联超级系列赛这样高水准的赛事将进一步提升人们对这项运动的关注和参与。大都会人寿希望借助这一体育盛事的平台，鼓舞更多人体验运动乐趣，为健康生活积极行动。

赛事期间，大都会人寿还将开展系列活动分享健康理念。11月15日至20日，期待与大家在大都会人寿世界羽联超级系列赛顶级赛 -- 中国羽毛球公开赛相见。

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中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公司合资组建而成。凭借美国大都会集团在保险业的丰富经验以及上海联和投资有限公司对中国市场的深刻认识，大都会人寿致力于为中国消费者提供值得信赖和专业的保险方案。大都会人寿通过顾问行销、银行保险、直效行销和团险等多元渠道，为全国各地超过二十个城市的消费者提供人寿、健康、意外及储蓄型保险产品等保险服务。如需了解更多大都会人寿的信息，请登录公司网站 www.metlife.com.cn。

上海联和投资有限公司作为上海市国资委下属的国有独资投资公司，充分利用其资源和优势，专注于高科技产业与金融服务产业的投资，致力于推动上海市乃至全国的产业创新与发展，为国民经济增长做出贡献。

美国大都会集团（纽交所：MET）是世界上最大的寿险公司之一，通过下属公司和关联企业（“大都会人寿”）为客户提供服务。美国大都会集团成立于1868年，是全球保险、年金、员工福利和资产管理业务的领先服务商。美国大都会集团服务近1亿客户，在美国，日本、拉美、亚洲、欧洲和中东地区近50个国家开展业务，并保持市场领先地位。如需了解更多信息，请登录 www.metlife.com。