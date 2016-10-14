2016中国企业家俱乐部加拿大国际访问即将启程

将中加经济友好落实到具体商业合作中去

北京2016年10月14日电 /美通社/ -- 一年一度的中国企业家俱乐部国际访问即将于10月16日启程，对加拿大进行为期八天的访问。这是继美国、英国、法国、比利时、新加坡、澳大利亚、德国、意大利以及欧盟、联合国访问之后，中国企业家俱乐部公共外交的第十一站之旅。

代表团将到访加拿大蒙特利尔、渥太华、多伦多和温哥华四个城市。加拿大总理贾斯汀·特鲁多将在渥太华米其湖威尔逊小屋再次会晤中国企业家俱乐部代表团。特鲁多总理与该代表团的上一次会晤是今年8月30日在北京进行的。加拿大总理在这么短的时间内两次会晤中国民营企业家代表团，坊间认为是个强烈的信号，预示着中加两国的民间商业合作将在两国政府的合力推动下进入一个快速发展通道。

据中国企业家俱乐部透露，此次访问团将重点考察加拿大的政策环境、经济转型中的产业机会、人才和技术等竞争力优势等方面，并且对金融、科技、文化消费等行业做重要拜访和交流。

访问团由中国企业家俱乐部理事长马蔚华带队，徐井宏、胡葆森、蒋锡培、牛根生、汪潮涌、夏华等各行业商业领导人组团成行。

访问团行前已引起各方高度关注，访问团的诸多行程将向媒体开放。代表团除了与政府会晤之外，还有鲍尔集团、太阳马戏团、庞巴迪，加拿大皇家银行举行的主题交流会，并与QG100企业家俱乐部、多伦多金融服务联盟（TFSA）、加中贸易理事会（CCBC）、加拿大商业理事会（BCC）、加拿大亚太基金会举行圆桌对话等系列商业活动。

中国企业家俱乐部理事长马蔚华表示，了解世界先进的商业制度，展示中国企业家的真实形象，并寻找合作的机遇是中国企业家俱乐部国际访问的目的。近期中加关系的升温为两国商业交往带来了更多机遇，企业家的任务就是将双边的热情和利好消息落实到具体的商业合作项目中去。