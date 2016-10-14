俄罗斯的新经济推动发展，并创造工作岗位

俄罗斯圣彼得堡2016年10月14日电 /美通社/ -- 作为俄罗斯领先的电子商务平台和首家营收超过10亿美元的在线零售商，Ulmart 在慕尼黑的国际商业地产及投资专业博览会 (Expo Real) 上展示该公司为何能成为“后大宗商品经济时代的新俄罗斯”的“明星”。

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Ulmart 今年是第二年参加房地产展会 Expo Real，该公司的展位因其采用创新方式而广受好评。Ulmart 在展位上展示了其独一无二的市区和郊区履行中心模式，并且举办了三场关注该公司在第四次工业革命 (4th IR) 中的角色的商务会议。世界经济论坛 (World Economic Forum) 创始人和执行主席克劳斯-施瓦布 (Klaus Schwab) 对“第四次工业革命”这一概念进行了比较系统的阐述。

Ulmart 首席国际官布瑞恩-基恩 (Brian Kean) 对此解释说：“‘第四次工业革命’这一数字革命正在重塑做生意的方式。作为新经济的基础，旧经济依然很重要，但是在未来的10年、20年和30年里，旧经济将不会成为发展的推动力。作为俄罗斯领先的电子商务平台，我们已经拜读了施瓦布教授关于第四次工业革命的著作，并且正在重新设计我们未来做生意的方式。”

正如企业代表和商务会议参与者在 Ulmart 展位上不止一次地提到的那样，总体上来说，电子商务和科技的发展，不仅在开始显示出更为强劲的新活力的俄罗斯经济中创造工作岗位；这种新的消费驱动型发展还会助推提升房地产的估值。

Ulmart 首席传播官艾琳娜-斯米尔诺娃 (Elena Smirnova) 表示：“旧的仓库和基础设施已经无法满足我们的需求。俄罗斯电子商务领域的消费者有着非常特定的需求，他们的需求不同于欧美消费者所展现出来的那些需求。为了满足这些消费者需求，我们必须专门定制打造我们的履行中心，引进那些已经出现但尚未在俄罗斯应用的先进技术。我们由此在过去五年里实现了爆炸性发展。”

俄罗斯消费者对第四次工业革命并不陌生。这些消费者正在推动俄罗斯经济赶上这场革命 -- 在Ulmart 的案例中则是引领这一革命。在当地满足消费者需求最终会助推俄罗斯经济的发展。

布瑞恩-基恩在 Ulmart 一场名为“智慧城市能够成为俄罗斯经济增长点吗？”的会议上进行总结，他表示：“第四次工业革命已然到来，顺应这一潮流便能兴旺发展，反之则必然要被淘汰。”