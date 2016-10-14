“2016美世人力资源管理风尚评选”颁奖典礼成功举行

五项大奖隆重揭晓

上海2016年10月14日电 /美通社/ -- 由全球领先的人才、健康、养老和投资咨询机构美世（Mercer）发起的“2016美世人力资源管理风尚评选”颁奖典礼于10月14日上午在上海成功举行，隆重揭晓了本年度评选结果。本届评选历时六个月，经过提名、案例资料提交、深度访谈、评审团评审等多个环节的严格筛选和评审，共在五个奖项类别中产生了9家优秀获奖企业，以及13项优秀案例。

如今，商业环境的变化和劳动力趋势的挑战，对未来的人力资源管理提出了新的要求，人才工作的重心也必须随之调整。在这样的时代环境下，美世特别发起“人力资源管理风尚评选”活动，希望能在一些前瞻性的人力资源管理领域，挖掘出一批富有参考意义的典型案例并进行广泛传播，共同影响人力资源管理的未来。

针对当前及未来企业人力资源管理的发展动向与重点，“2016美世人力资源管理风尚评选”共设立了六大奖项，包括最佳大数据应用奖、最佳组织变革实践奖、最佳职业发展平台奖、最佳跨境人才流动奖，以及最佳健康雇主评选所甄选出的最佳健康雇主奖和最佳健康创新实践奖。本届评选最终共颁出了最佳大数据应用奖、最佳组织变革实践奖、最佳职业发展平台奖、最佳健康雇主奖、最佳健康创新实践奖这五个类别的奖项，共计9家优秀企业获奖，13家企业获评优秀案例。

其中，“最佳大数据应用奖”被IBM即国际商业机器（中国）有限公司摘取。作为全球最大的信息技术和业务解决方案公司，IBM正在将业务重心从传统领域向认知计算和云平台积极转型，并在大数据分析、物联网、认知服务等领域保持领先。IBM尝试通过预测性高级分析技术实施人才保留计划，将最先进的技术手段第一时间应用在内部人力资源管理实践中，以认知计算的分析辅助能力有效保障保留和激励员工目标的完成。此外，在互动娱乐和服务领域全球领先的开发、出版及经销商Ubisoft则以发展人力资源团队整体的数据分析能力并在人才管理的整个周期中广泛使用HR分析而获评“大数据应用”优秀案例。

“最佳组织变革实践奖”被美的集团摘取，美的集团作为一家以家电制造业为主的大型综合性企业集团，通过七大措施推动了组织架构深化转型，建立了技术领先和产品创新的价值路径，实现了真正以用户和产品为中心，提升了企业运营效率。以现代农业与食品产业为主导的综合性企业集团新希望集团、中国体育用品品牌的领跑者安踏集团则分别通过人才机制的大胆转型和有序授权，以及打造从批发模式向零售转型的组织能力、实现由内部驱动的主动性变革，获评“组织变革实践”优秀案例。

“最佳职业发展平台奖”被液化空气中国(Air Liquide China) 摘取。Air Liquide作为全球工业与医疗保健气体、技术和服务领域的领导者，通过自下而上的岗位/人才盘点、各种针对性的员工发展项目、和灵活的e-HR工具，成功搭建了系统性的人才发展框架，不仅为员工发展提供了广阔的平台，也提升了员工在职业发展上的自主性。百特国际（Baxter）、梅思安（MSA China）、玛氏中国（Mars China）则分别借助较为完整、有创新性的员工职业发展体系实践，获评“职业发展平台”优秀案例。

此外，本届评选最有特色的中国最佳健康雇主评选中，美世对参评企业分别从企业和员工两个层面进行了健康调查，根据129家企业提交的健康管理调研和近15,000份来自员工的健康风险问卷，评选出最佳健康雇主奖和最佳健康创新实践奖。这两个奖项旨在发现在关爱保护员工方面做得出色且具有创新性的企业，并将其经验分享给更多希望有所改变的企业，让更多企业感受到成就健康雇主的价值和意义。

研究表明，员工的健康与企业绩效存在正相关的关系。员工健康已成为企业最重要的财富之一，“最佳健康雇主奖”即是为表彰有效推动员工健康改善、有针对性地提供健康管理方案的企业。在本次该奖项的评选中，上海迪士尼度假区、完美世界、华为技术分别在企业健康战略、关注员工健康情况、项目设置的合理性、健康制度、员工的健康指标5大评审维度上凭借非常出色的表现荣膺“中国最佳健康雇主奖”。此外，安富利科技（Avnet China）、伊顿电气集团（Eaton China）、福建网龙网络、广发银行、施耐德电气中国、芬欧汇川集团（UPM-Kymmene）、威睿信息技术7家公司入围中国最佳健康雇主十强。

健康管理项目是一个经常出现新技术、新需求、新理念的领域，为更多企业实现促进员工健康提供了非常多的实践案例。“中国最佳健康创新实践奖”即是为表彰雇主在健康项目创新方面的卓越成就，鼓励企业用心去发现员工的需求，创造性地提供新颖的项目，在健康管理道路上的勇于实践。在本次该奖项的评选中，加多宝集团、万科、卫材（中国）药业分别凭借“昆仑山高原三恒绿洲”、“健康乐跑”、“护胃行动”等极具独创性、针对性和可复制性的员工健康管理项目，同时荣膺“中国最佳健康创新实践奖”。

美世中国区董事总经理李兆琦女士表示，“通过这一评选，我们发现，在互联网环境下的大数据时代，大数据的分析和应用已经开始提上人力资源管理的日程，但仍有极大的发挥空间。中国本土企业已经具备迎接新时代挑战的勇气和实力，本次评选中的组织变革优秀案例均来自于民营企业。此外，不管是全球化企业还是本土企业，大型企业还是中小型企业，都已经开始加大对员工职业发展平台和健康管理的关注和重视。不过我们还要注意的是，在中国企业逐步走出去的今天，我们在跨境人才流动方面还需加力。如今，在这个经济全面转型升级的关键阶段，无论是企业的战略转型、技术创新，还是业务模式变革、海外拓展，‘人’始终都发挥着关键作用。我们真切希望通过‘人力资源管理风尚评选’这一活动，能与众多企业的人力资源管理者携手，进一步推动中国人力资源领域的发展与变革，促使企业获得持续成功。”