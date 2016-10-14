沙利文授予深圳开立生物医疗科技“电子内镜市场产品创新奖”

上海2016年10月14日电 /美通社/ -- 基于对电子内镜市场的调研和分析，以及对业内相关公司的研究和评估，全球著名增长咨询公司Frost & Sullivan弗若斯特沙利文（以下简称“沙利文”）授予深圳开立生物医疗科技股份有限公司“2016年度电子内镜市场产品创新奖”。这一奖项是对开立生物医疗在中国内窥镜市场的不断创新和努力给予的高度认可和赞誉。

胃癌、食管癌等消化道癌症已成为我国发病率和死亡率较高的癌症类别。据统计我国消化道癌症早期诊断率仅为10%，远低于欧美国家。有关专家则指出消化道癌如果在早期提前发现并及时进行诊断和治疗，是能够完全治愈的。所以早发现和早治疗是提高消化道癌症患者的生存率的关键。内窥镜检查是医生在消化道疾病诊疗时的首选诊疗方式。凭借图像清晰度高，操作灵活方便等优点，电子内窥镜在临床上已被广泛应用于胃肠镜检查。区别于纤维内镜中采用光纤传像束进行图像传递，电子内窥镜将图像传感器置于头端直接进行图像采集，可对粘膜表层微细结构进行清晰分辨，为癌症的早诊断、早治疗提供了强有力的手段。

相比欧美国家，中国内窥镜微创治疗的时间起步较晚，但发展速度非常快，医用内镜市场规模增长迅速。目前国外品牌占据了内镜市场近九成的市场，且一直主导中高端产品。高清内镜设备则完全依赖于价格昂贵的进口产品，售后维护成本也高，大多数基层医院无力负担。随着国家鼓励国产微创医疗器械的研究和开发，微创医疗器械国产化将降低医院的采购成本和患者的就医负担，使更多的病人能够接受微创治疗。当前，大多数国产微创医疗器械在稳定性、精密度等方面与进口产品仍有一定差距，但在基本功能方面已接近进口产品，性价比优势十分明显。

经过长期的创新改进，深圳开立生物医疗科技股份有限公司研发出了国内首台具有完全自主知识产权的全高清电子内镜系统——HD-500。该系统配置1080P全高清图像、VIST光电复合染色成像技术、全系列内镜辅助送水等功能，满足了临床对消化道早期病变诊疗的需求。相对于通常所采用的CCD图像技术，开立医疗基于背照式CMOS图像传感器开发了新一代高清内窥镜系统，提升了图像质量和可操控性。HD-500可清晰地成像毛细血管和粘膜下的细微病变，为医生的临床诊疗提供可靠依据。同时，集成工作站系统可实现一站式图像存储、录像回放、病例编辑打印等功能，方便医生临床操作。HD-500打破了日本公司在消化内镜领域的垄断局面，也为消化内镜国产化事业带来了全新的变革。

沙利文最佳实践奖是对企业在技术创新、商业模式创新以及产品创新等方面取得的卓越表现以及杰出成绩的认可。开立生物医疗凭借拥有自主产权的高清电子内镜系统，打破了国外品牌在这一领域的垄断，以其清晰的图像质量和产品稳定性，赢得医生的好评。沙利文通过严格的评审，根据对市场地位、增长潜力、产品特性和竞争优势四大指标的研究，将“2016年度电子内镜市场产品创新奖”授予深圳开立生物医疗科技股份有限公司。