《装甲风暴》不删档 今日开启百万奖金全民来挑战

北京2016年10月14日电 /美通社/ -- 空中网首推空地竞技网游《装甲风暴》，不删档限号测试今日正式火热开启。近百辆载具同场角逐，神秘的黑科技异军突起，现代战争一触即发。本次测试，只要之前激活过账号的玩家即可免激活直接登陆，下载过内测版客户端的玩家更可直接使用内测版直接更新。测试正式开启时间为10月14日14：00-10月26日24:00，服务器全天开放。同时，《装甲风暴》风暴杯全民挑战赛也于今日正式开启招募，百万奖金悬赏装甲风暴的现代战争之王。

风暴杯全民挑战赛宣传视频：

http://v.qq.com/x/page/l0336kq6y3s.html

http://v.qq.com/x/page/i0336p1enf6.html

【超级联赛百万悬赏你就是冠军】

《装甲风暴》风暴杯职业挑战赛，是空中网为打造全新“军武电竞”生态，为空地联动竞技网游《装甲风暴》打造的全民联赛。与其他国内顶级赛事不同的是，此次赛事既有FPS、TPS众多知名战队的参与，同时也欢迎更多喜欢电竞的玩家与战队一同来挑战。冠军队伍将会获得高达总价值 100万的奖励。

今日《装甲风暴》不删档开启，正式开启对外选手招募，并将于公测后正式开赛。欢迎各位草根玩家踊跃报名，不管是不是高级玩家，不管是不是电竞大咖，在《装甲风暴》里，所有玩家都站在了全新的同一起跑线上，只要热爱这款游戏，热爱军武，冠军的宝座为你而留。

【不删档今日重磅开启近百载具驰骋疆场】

《装甲风暴》不删档测试今日终于正式开启，经历了多次删档测试后，玩家们终于可以正式开始这场空地联动现代战争的征程。本次不删档测试，得到了7大方面的提升，画面优化、地图优化、直升机定位优化，新增涂装、战力评估系统，最重要的是，游戏中的可用的载具超过百余辆。这过百辆载具，年代跨越70年，类型从主战坦克到直升机，囊括了银币经验、金币、组装等多种类型载具，给玩家不一样的战争体验。

【坦克提前亮相中国力量即将亮剑】

本次不删档版本的另外一个重大更新，就是传说中的坦克终于揭开了它神秘的面纱。大家可以看到，本次登场的中系载具均为主战坦克，从59式、69式到最新的96A式，可谓是代表了中国载具发展的历程。无论是在当今世界，还是在《装甲风暴》的战场上，中国装甲都是一只强劲不容忽视的力量，共同期待它们在公测中活跃的表现吧。

【不删档六大活动全力备战公测】

由于本次不删档测试玩家数据直接保留至公测，可谓是老司机们冲级攒经验的绝佳机会。为此，《装甲风暴》不删档重磅推出六大活动，鼓励老司机先人一步。每天登录官方活动专题页就可以领取奖品，登录三天还能拿金币车；完成各种任务（完成特定模式战斗，击杀敌人，研发特定级别载具，避免受到伤害，连胜若干场）都有机会拿到丰厚的战备补给品，更有机会获得永久金币车。此外，还有拼人品的幸运大转盘，金币车和数码产品等你来拿。

【千人万元招募计划寻找热爱军武竞技的你】

《装甲风暴》作为空中网首推空地竞技网游，“军武电竞主播千人万元招募计划”今日首次面向全网开启，同官方正式签约，加入空中网官方军武电竞直播团队，多重手段将你打造为一位闪亮而犀利的军武电竞主播。加入招募计划，能获得固定底薪收入、签署职业合同、安排官方资源、媒体资源进行推荐，同时还提供游戏直播培训、发放虚拟礼物奖励、提供游戏周边和礼包、参与官方落地活动等福利。如果你有高超的TPS、FPS游戏技术，能将一场战斗解说的有声有色，并且心怀成为一位明星主播的梦想，欢迎加入千人万元招募计划。

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原文链接：http://event.kongzhong.com/zj_zmzb/m/