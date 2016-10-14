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《装甲风暴》不删档 今日开启百万奖金全民来挑战

2016年10月14日 16:55 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年10月14日电 /美通社/ -- 空中网首推空地竞技网游《装甲风暴》，不删档限号测试今日正式火热开启。近百辆载具同场角逐，神秘的黑科技异军突起，现代战争一触即发本次测试，只要之前激活过账号的玩家即可免激活直接登陆，下载过内测版客户端的玩家更可直接使用内测版直接更新测试正式开启时间为10月14日14：00-10月26日24:00，服务器全天开放同时，《装甲风暴》风暴杯全民挑战赛也于今日正式开启招募，百万奖金悬赏装甲风暴的现代战争之王。

风暴杯全民挑战赛宣传视频：
http://v.qq.com/x/page/l0336kq6y3s.html
http://v.qq.com/x/page/i0336p1enf6.html

【超级联赛百万悬赏你就是冠军】

《装甲风暴》风暴杯职业挑战赛，是空中网为打造全新“军武电竞”生态，为空地联动竞技网游《装甲风暴》打造的全民联赛。与其他国内顶级赛事不同的是，此次赛事既有FPS、TPS众多知名战队的参与，同时也欢迎更多喜欢电竞的玩家与战队一同来挑战冠军队伍将会获得高达总价值 100万的奖励。

今日《装甲风暴》不删档开启，正式开启对外选手招募，并将于公测后正式开赛。欢迎各位草根玩家踊跃报名，不管不是高级玩家，不管不是电竞大咖，在《装甲风暴》里，所有玩家都站在了全新的同一起跑线上，只要爱这款游戏，热爱军武，冠军的宝座为你而留

【不删档今日重磅开启近百载具驰骋疆场】

《装甲风暴》不删档测试今日终于正式开启，经历了多次删档测试后，玩家们终于可以正式开始这场空地联动现代战争的征程。本次不删档测试，得到了7大方面的提升，画面优化、地图优化、直升机定位优化，新增涂装、战力评估系统，最重要的是，游戏中的可用的载具超过百余辆。这过百辆载具，年代跨越70年，类型从主战坦克到直升机，囊括了银币经验、金币、组装等多种类型载具，给玩家不一样的战争体验。

【坦克提前亮相中国力量即将亮剑】

本次不删档版本的另外一个重大更新，就是传说中的坦克终于揭开了它神秘的面纱。大家可以看到，本次登场的中系载具均为主战坦克，从59式、69式到最新的96A式，可谓是代表了中国载具发展的历程。无论是在当今世界，还是在《装甲风暴》的战场上，中国装甲都是一只强劲不容忽视的力量，共同期待它们在公测中活跃的表现吧

【不删档六大活动全力备战公测】

由于本次不删档测试玩家数据直接保留至公测，可谓是老司机们冲级攒经验的绝佳机会。为此，《装甲风暴》不删档重磅推出六大活动，鼓励老司机先人一步每天登录官方活动专题页就可以领取奖品，登录三天还能拿金币车；完成各种任务（完成特定模式战斗，击杀敌人，研发特定级别载具，避免受到伤害，连胜若干场）都有机会拿到丰厚的战备补给品，更有机会获得永久金币车此外，还有拼人品的幸运大转盘，金币车和数码产品等你来拿

【千人万元招募计划寻找热爱军武竞技的你】

《装甲风暴》作为空中网首推空地竞技网游，“军武电竞主播千人万元招募计划”今日首次面向全网开启，同官方正式签约，加入空中网官方军武电竞直播团队，多重手段将你打造为一位闪亮而犀利的军武电竞主播加入招募计划，获得固定底薪收入、签署职业合同、安排官方资源、媒体资源进行推荐，同时还提供游戏直播培训、发放虚拟礼物奖励、提供游戏周边和礼包、参与官方落地活动等福利。如果你有高超的TPS、FPS游戏技术，能将一场战斗解说的有声有色，并且心怀成为一位明星主播的梦想，欢迎加入千人万元招募计划

更多详情及报名点击下方阅读原文

原文链接：http://event.kongzhong.com/zj_zmzb/m/

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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