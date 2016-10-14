佳洁士携手大润发、飞牛网助力爱牙行动 共筑健康梦想

健康笑容，在彩云之南绽放

丽江2016年10月14日电 /美通社/ -- 佳洁士“笑容传中国”爱牙行动再次回到云南，走进了丽江市大东乡宝洁希望小学。佳洁士携手大润发、飞牛网高层代表，在云南省青基会与当地政府的大力支持下，为学校逾150名师生带来了一堂生动有趣的爱牙教育课。本次活动是佳洁士“笑容传中国”爱牙行动公益计划的一部分，爱牙行动旨在为全国200所希望小学近12万师生提供优质口腔护理产品和专业口腔护理知识。

大润发行销部督导陆小娴女士，代表大润发及其旗下网上商城飞牛网，以公益合作伙伴身份出席了活动。活动中，她表示作为佳洁士的公益合作伙伴，大润发在全国门店、飞牛网大力推广“笑容传中国”爱牙行动公益计划，动员更广泛的消费者参与到“笑容传中国”爱牙行动中来。消费者在大润发全国任一家门店或飞牛网，每购买一件佳洁士牙膏，其中的人民币0.1元即会被捐出用于爱牙行动。大润发的实体门店及飞牛网为本次活动提供了线上与线下的多元化平台，带动了企业、消费者与社区居民共同参与，与佳洁士携手完成50万元人民币的捐赠目标，预计将有约20所希望小学的师生获益。

佳洁士携手大润发及飞牛网：让健康自信的笑容传遍中国

“大润发及飞牛网向来致力于全国各类公益项目，尤其是儿童少年方面的企业社会责任计划，而这与佳洁士一直强调的‘关注山区孩子们的教育、成长和健康’公益使命理念不谋而合。”陆小娴女士表示，“这次活动的成功，是我们多方努力的结果。我们非常高兴能和商业伙伴佳洁士在公益领域联手，充分发挥彼此的优势和专长，共同为山区孩子的健康成长尽我们所能。我们期待更多人加入，献出一份爱心，把健康带进山区，把梦想传递到远方。”

作为公益合作伙伴，大润发及飞牛网一直倡导凝聚企业最大的力量去履行社会责任，此次加入到佳洁士爱牙行动，正是基于与佳洁士的良好商业伙伴关系以及共同的公益理念。为此，大润发及飞牛网不仅在其官方微信公众号、线下门店展示窗、官方邮报作大力推广宣传，更积极配合佳洁士在铜陵和济南发起的佳洁士20周年线下路演活动，让消费者也能接受专业牙齿健康检查，深度了解口腔知识，着力动员每一位消费者都成为佳洁士“笑容传中国”爱牙行动的一份子。

自1996年进入中国市场以来，佳洁士始终以让每个中国人都能拥有健康、自信的笑容为己任，在青基会等专业公益机构的帮助下，开展了多项公益活动，包括“牙防新长征”、“佳洁士爱牙车”……到今天的“笑容传中国”爱牙行动。这些公益活动的成功不仅仅是佳洁士一方努力的结果，更是因为有了像大润发、飞牛网这样的充满爱心、具有社会责任感的合作伙伴们支持的结果。



大润发行销部督导陆小娴女士在爱牙课堂上与学生互动

佳洁士在行动：刷牙小习惯，健康大未来

针对山区儿童龋齿现象和口腔健康教育缺失的现状，参与爱牙课堂、口腔检查的志愿者，青苗儿童口腔的主任医师袁贤君女士指出，“爱牙行动的意义在于教会孩子们正确的口腔护理知识，这样才能把我们的一点点关爱，变为孩子们的更自信的笑容。”



来自青苗儿童口腔的牙医志愿者为全校师生进行专业口腔检查

除了大东乡宝洁希望小学，宝洁代表还再次来到参与佳洁士20周年公益视频拍摄的丽江市黎明镇云旅希望小学和黎光完小，给孩子们带去了学习用品和爱牙套装、爱牙卡等。此次活动也同样请到来自青苗儿童口腔的专业牙医志愿者，为两所小学的师生上爱牙课堂和进行口腔检查。

在此次活动的爱牙课堂中，专业牙医志愿者将牙齿结构、日常刷牙要点、常见口腔疾病等知识内容一并融入游戏当中，形成良性互动，增强了宣传教育的趣味性。孩子们全神贯注，小手随着牙医志愿者学习着正确刷牙的动作。互动环节中，在得到牙医称赞刷牙动作正确后，孩子拿到小礼品雀跃地回到座位。



宝洁大中华区口腔护理品类总经理王秉诚先生致辞

宝洁大中华区口腔护理品类总经理王秉诚先生在爱牙课堂后表示，“孩子们能通过活动获得正确的口腔护理知识，正是佳洁士‘笑容传中国’爱牙行动意义所在”。而被问及此次与大润发的公益合作，王秉诚先生对大润发的支持表示：“此次活动有赖大润发、飞牛网的有力支持，让1+1大于2的公益效果恰到好处地展示出来。我们希望孩子们长大后，他们灿烂的笑容能传遍中国的每一个角落！”