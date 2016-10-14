拜耳（中国）有限公司荣获“社会责任践行先锋奖”

北京2016年10月14日电 /美通社/ -- 第二届“CSR中国教育奖”颁奖仪式在北京成功举行。近200位来自政府部门、全国顶级公募基金会、主流媒体和知名研究机构的专家学者，和包括拜耳的近70家获奖企业的负责人聚集一堂，共同分享优秀企业社会责任项目的经验和成果。其中，拜耳（中国）有限公司的“科学对对碰”项目荣获“社会责任践行先锋奖”，以表彰拜耳为中国教育事业所做出的贡献。

这次获奖的“科学对对碰”项目是拜耳发起的一项针对儿童的教育项目，旨在通过亲身实践激发儿童的科学探索精神，并通过员工志愿服务以开展公众教育来推广科普知识。通过让孩子们亲手去做有趣的理化实验来学习其中的科学道理，激发他们对科学的兴趣和求知欲。在中国，拜耳积极参与各种社会活动，在教育与研究、健康与社会需求、自然与环境等多方面能够起到模范的角色。“社会责任践行先锋奖”是对拜耳在中国青少年科学教育事业贡献上的肯定，拜耳作为一家具有高度社会责任感的企业，将继续履行自己作为企业公民的责任。

拜耳 -- 科技创造美好生活

拜耳作为一家跨国企业，其在生命科学领域的核心竞争力包括医药保健和植保。公司产品和服务致力于造福人民，提高人们的生活质量。同时，拜耳还通过科技创新、业务增长和高效的盈利模式来创造价值。拜耳集团致力于可持续发展，认可并接受其作为企业公民的社会责任和道德责任。2015年财政年度，拜耳的员工人数为117,000名，销售额为463亿欧元，资本支出为26亿欧元，研究开发投入为43亿欧元。这些数据包括高科技聚合物材料业务的数据，该业务已于2015年10月6日以Covestro（中文译名：科思创）作为商号成为独立的公司上市。更多信息请见www.bayer.com。

前瞻性声明

本新闻稿包括拜耳集团管理层基于当前设想和预测所作的前瞻性声明。各种已知和未知的风险、不确定性和其它因素均可能导致公司未来的实际运营结果、财务状况、发展或业绩与上述前瞻性表述中所作出的估计产生重大差异。这些因素包括在拜耳官方网站 http://www.bayer.com/ 上公开的拜耳各项报告。本公司没有责任更新这些前瞻性声明或使其符合未来发生的事件或发展。